قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مرض القولون العصبي.. كيف تسيطرين عليه بأسلوب حياة صحي ومتوازن

القولون العصبي
القولون العصبي
ريهام قدري

القولون العصبي من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين النساء، وغالبًا ما يرتبط بالتوتر النفسي والعادات الغذائية غير المنتظمة.

 ورغم أن علاجه يعتمد على تخفيف الأعراض، فإن تبني أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد بشكل كبير في السيطرة عليه وتحسين جودة الحياة.


يؤكد الأطباء أن تنظيم مواعيد الطعام وتناول وجبات صغيرة ومتوازنة يخفف من تهيج القولون، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية والمشروبات الغازية والكافيين الزائد. 

كما ينصح بالإكثار من تناول الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع شرب كميات كافية من الماء يوميًا.


أما من الناحية النفسية، فالتوتر والقلق يلعبان دورًا رئيسيًا في تفاقم الأعراض، لذلك يُفضل ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا والمشي بانتظام لتحسين الحالة المزاجية وتنشيط الجهاز الهضمي.


ويشير الخبراء إلى أن

النوم الجيد وتجنب السهر لهما تأثير مباشر على توازن الجهاز العصبي والهضمي معًا. كما يُنصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وإعطاء المعدة فرصة للهضم الهادئ.


باتباع هذه الخطوات البسيطة والابتعاد عن الضغوط اليومية، يمكن للمرأة أن تتحكم في أعراض القولون العصبي وتعيش حياة أكثر راحة وصحة.

القولون القولون العصبي قولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن

مجلس النواب

القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة

منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

المصري الديمقراطي الاجتماعي: أكثر من 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية لخوض انتخابات النواب

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد