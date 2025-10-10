مرض القولون العصبي.. كيف تسيطرين عليه بأسلوب حياة صحي ومتوازن

القولون العصبي من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين النساء، وغالبًا ما يرتبط بالتوتر النفسي والعادات الغذائية غير المنتظمة.

ورغم أن علاجه يعتمد على تخفيف الأعراض، فإن تبني أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد بشكل كبير في السيطرة عليه وتحسين جودة الحياة.



يؤكد الأطباء أن تنظيم مواعيد الطعام وتناول وجبات صغيرة ومتوازنة يخفف من تهيج القولون، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية والمشروبات الغازية والكافيين الزائد.

كما ينصح بالإكثار من تناول الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع شرب كميات كافية من الماء يوميًا.



أما من الناحية النفسية، فالتوتر والقلق يلعبان دورًا رئيسيًا في تفاقم الأعراض، لذلك يُفضل ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا والمشي بانتظام لتحسين الحالة المزاجية وتنشيط الجهاز الهضمي.



ويشير الخبراء إلى أن

النوم الجيد وتجنب السهر لهما تأثير مباشر على توازن الجهاز العصبي والهضمي معًا. كما يُنصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وإعطاء المعدة فرصة للهضم الهادئ.



باتباع هذه الخطوات البسيطة والابتعاد عن الضغوط اليومية، يمكن للمرأة أن تتحكم في أعراض القولون العصبي وتعيش حياة أكثر راحة وصحة.