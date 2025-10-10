قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
علاج القشرة بمكون طبيعي.. حل سحري لفروة الرأس

ريهام قدري

القشرة من أكثر مشكلات الشعر شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء، إذ تسبب مظهرًا غير محبب وحكة مزعجة، وغالبًا ما تنتج عن فطريات تنمو على فروة الرأس أو عن جفافها الشديد.

 وبينما يلجأ الكثيرون إلى الشامبوهات الطبية والعلاجات الكيميائية، كشفت دراسات حديثة أن الحل قد يكون أقرب مما نظن، داخل عبوة زيت طبيعي صغير يُعرف باسم زيت شجرة الشاي.


قوة مضادة للفطريات
زيت شجرة الشاي، المستخلص من أوراق شجرة تُزرع في أستراليا، يتميز بخصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله علاجًا فعالًا للقشرة الناتجة عن نمو الفطريات المسماة مالاسيزيا.

 هذه الفطريات تتغذى على الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، فيؤدي تكاثرها إلى ظهور القشور البيضاء والحكة.


طريقة الاستخدام
يمكن خلط خمس قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقتين من زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر، وتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا. 

كما يمكن إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الشامبو المعتاد لتعزيز فعاليته في تنظيف الفروة ومنع تراكم القشرة.
نتائج ملموسة بعد أسابيع


أفاد عدد من المستخدمين بأن القشرة بدأت تتراجع بعد أسبوعين فقط من المواظبة على استخدام الزيت، كما لاحظوا لمعانًا صحيًا في الشعر واختفاء الحكة المزعجة.
بديل طبيعي وآمن
يمتاز زيت شجرة الشاي بأنه خيار طبيعي لا يحتوي على مركبات كيميائية قاسية، وهو مناسب لمعظم أنواع الشعر، شرط تجربته أولًا على منطقة صغيرة للتأكد من عدم وجود حساسية.

