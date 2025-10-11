الصليب الأحمر: توجيه 8 شاحنات لغزة محملة بأدوية ومستلزمات طبية

قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك إجراءات يتم العمل عليها حاليا لنقل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

الأسرى والمحتجزين

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مهمتنا تسهيل تنفيذ بنود اتفاق غزة بشأن الأسرى والمحتجزين.

وأشار متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه تم توجيه 8 شاحنات لغزة محملة بأدوية ومستلزمات طبية.

وعلى صعيد متصل؛ يستعد متطوعو مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية، تحمل آلاف الكراتين الغذائية والمواد الضرورية إلى غزة، يوم الخميس المقبل، ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في أول تحرك إنساني بعد وقف إطلاق النار، وبدء عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد المتطوعون، أنهم شاركوا في أكثر من 10 قوافل سابقة، قضوا خلالها أسابيع على معبر رفح، يحرسون الشاحنات، في ظل تعرض أشقاءنا الفلسطينيين للقصف، معتبرين أن كل قافلة كانت «رسالة حياة» أكثر من كونها مجرد مساعدات.