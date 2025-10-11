قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصليب الأحمر: توجيه 8 شاحنات لغزة محملة بأدوية ومستلزمات طبية

محمد البدوي

قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك إجراءات يتم العمل عليها حاليا لنقل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

الأسرى والمحتجزين

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مهمتنا تسهيل تنفيذ بنود اتفاق غزة بشأن الأسرى والمحتجزين.

وأشار متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه تم توجيه 8 شاحنات لغزة محملة بأدوية ومستلزمات طبية.

وعلى صعيد متصل؛ يستعد متطوعو مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية، تحمل آلاف الكراتين الغذائية والمواد الضرورية إلى غزة، يوم الخميس المقبل، ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في أول تحرك إنساني بعد وقف إطلاق النار، وبدء عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأكد المتطوعون، أنهم شاركوا في أكثر من 10 قوافل سابقة، قضوا خلالها أسابيع على معبر رفح، يحرسون الشاحنات، في ظل تعرض أشقاءنا الفلسطينيين للقصف، معتبرين أن كل قافلة كانت «رسالة حياة» أكثر من كونها مجرد مساعدات.

غزة الاحتلال الصليب الأحمر قوات الاحتلال جيش الاحتلال

