بعد شفائه..محمود جهاد يشارك مع فريقه وينتظم في التدريبات

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن بدء محمود جهاد لاعب الزمالك في المشاركة مع فريقه.

وكتب سيف زاهر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "جاهزية محمود جهاد للمشاركة مع الزمالك".

ويأتي انضمام محمد جهاد للمشاركة مع الزمالك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب ليشارك في الفقرة البدنية مع اللاعبين بجانب التدريبات الفنية والخططية.

مباراة الزمالك وديكيداها

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.