بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
ضبط 410 كجم كبدة وسجق مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
نجم الزمالك السابق: جون إدوارد ناجح حتى الآن.. والخسارة توجع كل من ينتمي للنادي
أسامة نبيه: الانفعالات بين اللاعبين طبيعية.. والعقوبات لضبط الانضباط داخل المنتخب
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
رياضة

حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الحالي تمكن من إدخال 800 مليون جنيه إلى خزينة النادي من استثمارات أرض أكتوبر، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح والقوانين، وأن الهجوم على المجلس في هذا التوقيت غير عادل.

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد: «أرفض تمامًا تحريف تصريحاتي، فالبعض يعشق إثارة الفتن والمشاكل داخل النادي. حديثي عن أن الزمالك "يموت" فُسِّر بشكل خاطئ، والمقصود به توضيح حجم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي حاليًا، وليس المعنى الحرفي للكلمة».

وأضاف: «نعم، الزمالك يُعاني ماليًا بشكل واضح، والنادي يشبه المريض داخل العناية المركزة، ولو تم رفع الأجهزة عنه سيُعاني كثيرًا. الوضع حساس ويتطلب تضافر الجميع».

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: «لو لم تُعَد أرض أكتوبر للنادي، ستكون القلعة البيضاء في مأزق حقيقي، وهذه حقيقة وليست مبالغة. منذ اللحظة الأولى لتولينا المسؤولية، أكدنا أن أرض أكتوبر ستكون نقطة تحول في تاريخ الزمالك».

وأوضح المندوه: «أقولها بوضوح، أدخلنا للنادي 800 مليون جنيه من استثمارات أرض أكتوبر، وكل شيء موثَّق بالأوراق والمستندات. فتحنا حسابًا خاصًا بفرع أكتوبر، وجميع الإجراءات تمت بشفافية تامة».

واختتم حديثه قائلًا: «كفاية ظلم للمجلس الحالي، وكفاية كلام غير حقيقي. من غير المقبول أن يردد البعض أن خزينة الزمالك فيها 15 مليون جنيه فقط، لأن الواقع مختلف تمامًا».

