تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

محمد شحتة

نشر الإعلامي نشأت الديهي، فيديو تاريخي يفضح فيه الحملات الإخوانية الممولة من الخارج لتشويه صورة مصر وقياداتها أمام توتر الشرق الاوسط.

واستعرض نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN"، كل الأبواق الإخوانية الممولة التي تعادي مصر ورئيسها وأجهزتها وتصدر صورة مضللة أن مصر هي التي تحاصر غزة، كما يزعمون.

جهود الرئيس السيسي والمخابرات

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تبذل جهودا منذ عامين وليس لها سوى القضية الفلسطينية ولم تكتفي بعمل مظاهرات بالقول فقط، وإنما شملت الأفعال بالضغط على كل الأطراف.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المفاوضات أكثر تكلفة ومشقة من الحرب نفسها.

وتابع: رجال المخابرات العامة المصرية نقدم لهم تحية تقدير وعرفان لهم، والتاريخ سيسجل من نور ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال المخابرات المصرية، فالإنجاز الذي حققناه لا يقل إنجازا عما جرى في كامب ديفيد.

وأشار إلى أن الكل الآن يشكر مصر في فلسطين، بمجرد ما تم الإعلان عن نجاح الخطة والتوقيع على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وتابع: عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني من الجنوب والوسط إلى الشماع في قطاع غزة.

العالم لا يسمع إلا مصر

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إننا آمنا بدورنا وإمكانياتنا وواجهنا كل المخططات وأجهضنا كل المؤامرات، وكانوا لنا بالمرصاد بحملات ممنهجة وممولة لتشويه الدولة المصرية ورئيسها وإعلامها ومؤسساتها.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN"، أن العالم كله الآن لا يرى إلا مصر ولا يسمع إلا مصر، وهذا نتيجة الشرف والنبل والإخلاص والقوة، أصبحت مصر اليوم هي مسار حديث وترقب العالم كله.

وتابع: نجحت مصر بعد مرور عامين كاملين في محاولات مستميتة من الجميع خاصة الأطراف المتقاتلة ألا نصل إلى اتفاق، والضحية هو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وقفت مصر وقالت لا للتهجر ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

