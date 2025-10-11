أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

أعلنت مجلة people الأمريكية وفاة نجمة هوليود ديان كيتون عن عمر يناهز ٧٩ عاما بولاية كاليفورنيا ، ولم تكشف تفاصيل الوفاة حتى الأن.

والفنانة ديان كيتون هى واحدة من أهم نجمات السينما الأمريكية شاركت فى العديد من الأعمال الهامة ، ابرزها أفلام هوليوود مثل The Godfather وAnnie Hall وFather of the Bride وThe First Wives Club، لتحفر اسمها في ذاكرة السينما العالمية.

ديان كيتون

ووُلدت ديان كيتون عام 1946 في لوس أنجلوس وبدأت مشوارها الفني من المسرح المدرسي، ثم درست الدراما بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، لكنها تركت الجامعة لتنتقل إلى نيويورك في ستينيات القرن الماضي بحثًا عن فرصة في التمثيل.

وهناك بدأت مشاركتها الأولى في عرض برودواي الشهير Hair عام 1968.