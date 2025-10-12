اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي

أكد عصام الطالبي، المسئول الإعلامي لنادي اتحاد طنجة المغربي، أن ناديه سيتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بعد أن باءت جميع المحاولات بالفشل بشأن المستحقات المالية الخاصة بصفقة اللاعب عبد الحميد معالي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أُضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ناديه تواصل مع الزمالك بشأن المستحقات، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء أبلغوه بوجود أزمة تقنية تمنعهم من تحويل المبالغ المستحقة، وهو ما اضطر ناديه للجوء إلى فيفا بعد مماطلة الزمالك وتأخره في سداد الدفعتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أن اتحاد طنجة التزم بجميع بنود العقد، وسيَلجأ إلى الطرق القانونية للحصول على حقه، موضحًا أن التواصل منقطع حاليًا بين الناديين، لكن اتحاد طنجة مازال يفتح بابه للحلول الودية قبل تقديم الشكوى الرسمية.

وأوضح أن عبدالحميد معالي كان يمتلك عروضًا من أندية أوروبية، إلا أنه رحّب بالانتقال إلى الزمالك نظرًا لقيمته الكبيرة، مشيرًا إلى أن النادي المغربي يكنّ كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيره.