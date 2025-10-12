رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»

أكد الإعلامي محمد طارق أضا تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية اضطرته للبقاء في المستشفى خلال الأيام الحالية لتلقي العلاج.

وقال «أضا» خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «نتمنى السلامة للمعلم الكابتن حسن شحاتة، اللي دايمًا كان بيسعدنا كلاعب مع منتخب مصر والأندية، وكمان كمدير فني أسعدنا كلنا في العديد من المرات. مين فينا مش فاكر كل البطولات؟ إن شاء الله يرجع بألف سلامة وينور مرة تانية».

وأضاف: «زي ما بنشوف على السوشيال ميديا، نجوم كتير بيروحوا يتصوروا مع الكابتن حسن شحاتة ويقعدوا معاه، ودي حاجة حلوة ولفتة جميلة جدًا، وقد إيه بتساعد في رفع روحه المعنوية».

ووجّه «أضا» نصيحة لزوار «المعلم»، قائلًا: «بلاش يا جماعة نشوف صور فيها 10 أو 12 أو 15 شخص داخل الغرفة اللي فيها المريض، خوفًا على الكابتن حسن شحاتة، وإن شاء الله يكون موجود معنا قريب وبصحة جيدة».