قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير طبي: القطاع الصحي ركيزة تقدّم الأمم وليس نشاطًا تكميليًا.. ومبادرات الرئيس أنقذته|فيديو
«حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك».. ويجز يُوجّه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده
كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرًا جديدًا عن العائلة الملكية
تل الخروبة .. اكتشاف قلعة عسكرية ضخمة بسيناء يُعيد رسم خريطة التاريخ العسكري لمصر القديمة
شوبير في الحراسة .. تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو
الليلة .. منتخب مصر يحتفل بالتأهل للمونديال في لقاء سهل أمام غينيا بيساو
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة
بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من برلمان الشباب العربي بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي
أسامة نبيه: راجعت نفسي وممكن أعتذر عن عدم التوفيق مش علشان أنا فشلت
قناة «فرانس 24» تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصري في التوصل لاتفاق غزة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك».. ويجز يُوجّه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده

ويجز يوجه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده
ويجز يوجه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده
علا محمد

وجَّه مطرب الراب ويجز رسالة تهنئة خاصة إلى الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك ويجز صورة تجمعه بـ محمد منير عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع إنستجرام، وعلَّق قائلًا: "ببعت لك أحلى تهنئة عشان عيد ميلادك يا كينج، حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك، ربنا يخليك لينا ويدّيك الصحة، مصر كلها بتعشقك."

يحتفل اليوم الفنان محمد منير، أو الكنج كما يلقبه جمهوره، بعيد ميلاده، إذ يُعد واحدًا من أهم المطربين في تاريخ الغناء المصري والعربي.

وُلِد محمد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بمحافظة أسوان، واسمه الكامل محمد منير أبا زيد جبريل.

مطرب الراب ويجز ويجز كينج محمد منير محمد منير محمد منير أبا زيد جبريل عيد ميلاد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تسأل جمهورها عن إطلالتها باللون الأحمر

شيكابالا

شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

ايناس الدغيدي

حققت حلمها بالزواج في سن السبعين..ابنة إيناس الدغيدي تهنئ والدتها على زواجها

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد