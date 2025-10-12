«حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك».. ويجز يُوجّه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده

وجَّه مطرب الراب ويجز رسالة تهنئة خاصة إلى الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك ويجز صورة تجمعه بـ محمد منير عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع إنستجرام، وعلَّق قائلًا: "ببعت لك أحلى تهنئة عشان عيد ميلادك يا كينج، حققت حلم الأحلام لما عملت أغنية معاك، ربنا يخليك لينا ويدّيك الصحة، مصر كلها بتعشقك."

يحتفل اليوم الفنان محمد منير، أو الكنج كما يلقبه جمهوره، بعيد ميلاده، إذ يُعد واحدًا من أهم المطربين في تاريخ الغناء المصري والعربي.

وُلِد محمد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بمحافظة أسوان، واسمه الكامل محمد منير أبا زيد جبريل.