مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو

قال المؤلف هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي" إن شركات الإنتاج قالت إن المطرب محمد منير، سيرفض المشاركة في تصوير فيلم "ضي" وبعدما قابلناه أحب الفيلم ووافق على التصوير.

وأضاف هيثم دبور، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية “أون”: "ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير، عشان كده وجود محمد منير في الفيلم كان ضروري وليس مجرد ضيف شرف".

وتابع: في ناس تعاقدت معانا على تصوير الفيلم وبعدين اعتذروا عن الاستكمال.

تحديات تصوير الفيلم

واستقبلت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال وصناع فيلم "ضي" حيث يحكي المخرج كريم الشناوي عن كواليس صناعة العمل الذي خاض عدد من التحديات بداية من العملية الإنتاجية ومرورا بإقناع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم ووصولا لظهور الفيلم في قالب فني إنساني ولا يقع في فخ النخبوية ويكون جاذبًا للجمهور.

وقال المخرج كريم الشناوي، في الحلقة، إن لم ننتج فيلم لدخول المهرجانات، منوها أننا أردنا صناعة فيلم للجمهور والبلد التي نعيش فيها وتحترمه المهرجانات وتتبادله، نحن نريد الجمهور قبل المهرجان.

وقال المؤلف هيثم دبور: حبينا نعمل فيلم الناس تحبه وتتفرج عليه، وتفاجئنا بدخولنا المهرجانات، أبرزهم مهرجان برلين الدولي، أحد أبرز المهرجانات الخمسة في العالم.

وتابع: كتبت الفيلم منذ عام 2019 وتم عرضه على شركات إنتاج واهتمت شركة به من أجل إنتاجه، وقبل التصوير بأسبوع اعتذرت الشركة عن الفيلم، وأصبنا بحالة اكتئاب.

واستكمل: كلمت المخرج بعدها بأسبوع أو عشرة أيام قولتله احنا هنعمل الفيلم ده وهننتجه، وبدأنا تصوير الفيلم ولم نتخيل أننا سنكمل تصوير الفيلم، وحقيقة لم يكن معنا فلوس نكمل الفيلم.