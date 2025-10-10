قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عندما تتكالب عليك الهموم وتشعر بالضيق الشديد.. ردد هذا الدعاء النبوي
تحويلات مرورية بسبب رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر
وفد "منتدى الأرز الأفريقي" يزور "طنطا موتورز" للوقوف على أحدث تقنيات الزراعة والحصاد
مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو

المؤلف هيثم دبور
المؤلف هيثم دبور
محمد شحتة

قال المؤلف هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي" إن شركات الإنتاج قالت إن المطرب محمد منير، سيرفض المشاركة في تصوير فيلم "ضي" وبعدما قابلناه أحب الفيلم ووافق على التصوير.

وأضاف هيثم دبور، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية “أون”: "ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير، عشان كده وجود محمد منير في الفيلم كان ضروري وليس مجرد ضيف شرف".

وتابع: في ناس تعاقدت معانا على تصوير الفيلم وبعدين اعتذروا عن الاستكمال.

تحديات تصوير الفيلم

واستقبلت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال وصناع فيلم "ضي" حيث يحكي المخرج كريم الشناوي عن كواليس صناعة العمل الذي خاض عدد من التحديات بداية من العملية الإنتاجية ومرورا بإقناع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم ووصولا لظهور الفيلم في قالب فني إنساني ولا يقع في فخ النخبوية ويكون جاذبًا للجمهور.

وقال المخرج كريم الشناوي، في الحلقة، إن لم ننتج فيلم لدخول المهرجانات، منوها أننا أردنا صناعة فيلم للجمهور والبلد التي نعيش فيها وتحترمه المهرجانات وتتبادله، نحن نريد الجمهور قبل المهرجان.

وقال المؤلف هيثم دبور: حبينا نعمل فيلم الناس تحبه وتتفرج عليه، وتفاجئنا بدخولنا المهرجانات، أبرزهم مهرجان برلين الدولي، أحد أبرز المهرجانات الخمسة في العالم.

وتابع: كتبت الفيلم منذ عام 2019 وتم عرضه على شركات إنتاج واهتمت شركة به من أجل إنتاجه، وقبل التصوير بأسبوع اعتذرت الشركة عن الفيلم، وأصبنا بحالة اكتئاب.

واستكمل: كلمت المخرج بعدها بأسبوع أو عشرة أيام قولتله احنا هنعمل الفيلم ده وهننتجه، وبدأنا تصوير الفيلم ولم نتخيل أننا سنكمل تصوير الفيلم، وحقيقة لم يكن معنا فلوس نكمل الفيلم.

فيلم ضي منى الشاذلي هيثم دبور محمد منير أغاني محمد منير تصوير فيلم ضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية بطريركية الروم الأرثوذكس بمرور 17 قرنًا على "نيقية"

التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد