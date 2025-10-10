وقعت زميلتها في النيل .. الفنانة إسلام مبارك تحكي أصعب مشهد في فيلم "ضي"

قال المخرج كريم الشناوي، إنه اختار محافظة أسوان لتصوير فيلم "ضي" حتى تكون الرحلة مصورة في الأماكن الخاصة بها وهذا مكلف جدا من الناحية الإنتاجية، بخلاف تصوير الأماكن في أماكن غير المختصة بها.

وأضاف كريم الشناوي، خلال حلقة "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أن أحد المشاهد الخاصة بالبالون في الأقصر تم تصويره في ساعة إلا ربع، وتحضيره قبلها بشهر كامل.

أصعب مشهد في الفيلم

وقالت الفنانة إسلام مبارك، إن أصعب مشهد في فيلم "ضى" هو مشهد القطر الذي قامت فيه بالضرب على أحد زملائها في المشهد.

أما المشهد الصعب الثاني، فهو مشهد زق أسيل في النيل، حيث كان المشهد صعب جدا ومرعبة بالنسبة لها، ولم تصاب زميلتها بأذى.

أما الفنانة حنين سعد، فحكت عن أصعب موقف تعرضت له في تصوير فيلم "ضي" هو فترة انخفاض درجات الحرارة، حيث أنها كانت تتأذى كثيرا من برودة الجو وكانوا يوفرون لها أدوات التدفئة باستمرار.