جنات تشعل "معكم منى الشاذلي" بأجواء عائلية دافئة وتغني مع ابنتيها لأول مرة ..فيديو

خطفت المطربة المغربية جنات الأنظار خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON، بعدما أطلت برفقة ابنتيها في لحظة إنسانية وعائلية مميزة، تخللتها أجواء من المرح والغناء العفوي الذي لاقى إعجاب الجمهور.

وخلال الحلقة، تفاعلت الفنانة مع طلب الإعلامية منى الشاذلي لتقديم فقرة غنائية بصحبة طفلتيها، فغنت معهما أغنية "مبسوطين" وسط تصفيق حار، ما أضفى على الحلقة طابعًا أسريًا دافئًا، وحوّلها إلى لحظة محفورة في ذاكرة المشاهدين.

وأكدت جنات خلال حديثها أن أسرتها هي مصدر الإلهام والطاقة الإيجابية في حياتها، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين الفن والأمومة، معتبرة أن الأمومة منحتها رؤية مختلفة وانعكست على أعمالها الفنية بروح أكثر نضجًا.

وعبرت منى الشاذلي عن سعادتها بهذه اللحظة، مؤكدة أن البرنامج يحرص على تقديم جوانب إنسانية في حياة الفنانين، وهو ما لمسَه الجمهور في الحلقة.