الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ويجز يشارك لقاءه مع محمد منير استعداداً لعمل غنائي جديد

محمد منير و ويجز
محمد منير و ويجز
يمنى عبد الظاهر

شارك الرابر ويجز صورة جديدة جمعته برفقة الكينج محمد منير، عبّر خلالها عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الذي يجمعه بأحد رموز الغناء في العالم العربي.

محمد منير رفقة ويجز في أحدث ظهور

ونشر ويجز الصورة التي جمعته بالكينج عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»؛ معلقًا: «الفرحة»، استعدادًا لمشروع غنائي مشترك بينهما، ويأتي هذا الظهور بعد إعلان محمد منير عن تحضيره لديو غنائي يجمعه بويجز، في تجربة وصفت بأنها جسر فني بين جيلين مختلفين من الموسيقى المصرية، مما جعل الجمهور في حالة ترقب وحماس كبيرين للكشف عن تفاصيل الديو الذي يجمعهما.

تصريحات محمد منير مع لميس الحديدي

أكد الفنان الكينج محمد منير أنه لا يخاف إلا على مستقبل الوطن، قائلاً: "خايف من المستقبل، وهمي إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام.. بكره الحرب وبرفض أي مؤشرات ليها".

وأضاف أنه لا يرى في حياته الشخصية أسرة، معتبرًا أن الزمن "سرقه"، لكنه يرى أن الوطن يظل دائمًا في قلبه وأولوياته.

وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، استرجع منير بعض الكواليس الخاصة بأعماله الشهيرة، قائلاً: "أغنية (حدوتة مصرية) كلفتني وقت إنتاجها حوالي 4500 جنيه، وكان مبلغًا فلكيًا في ذلك الوقت."
كما فجر مفاجأة حول أغنية "برا الشبابيك"، موضحًا أنها كانت في الأصل مُعدة للعندليب عبد الحليم حافظ.

وعن ما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين، قال منير: "كان وقتها صغير وقال لي: تصرف أنت في المزيكا واللحن والكلام. ترك لي مساحة التصرف وميزانية مفتوحة، وده السبب إن الأغنية كلفت 4500 جنيه."

وتحدث عن ذكريات بروفات الأغنية قائلاً: "جبت عازفين وبدأنا نشتغل، ولما سمع شاهين الموسيقى في البداية قال لي: شيل القرف ده. لحد ما سمعني بقول (مانرضاش)، فقال: هو ده يا حمار! فيه فرق بين أغنية السينما وأغاني الكباريهات. وكان درس عمري إن البطل في الأغنية هو صوتي واللحن العظيم."

الرابر ويجز الكينج محمد منير الإعلامية لميس الحديدي يوسف شاهين حفلات ويجز

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

