ويجز يشارك لقاءه مع محمد منير استعداداً لعمل غنائي جديد

شارك الرابر ويجز صورة جديدة جمعته برفقة الكينج محمد منير، عبّر خلالها عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الذي يجمعه بأحد رموز الغناء في العالم العربي.

محمد منير رفقة ويجز في أحدث ظهور

ونشر ويجز الصورة التي جمعته بالكينج عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»؛ معلقًا: «الفرحة»، استعدادًا لمشروع غنائي مشترك بينهما، ويأتي هذا الظهور بعد إعلان محمد منير عن تحضيره لديو غنائي يجمعه بويجز، في تجربة وصفت بأنها جسر فني بين جيلين مختلفين من الموسيقى المصرية، مما جعل الجمهور في حالة ترقب وحماس كبيرين للكشف عن تفاصيل الديو الذي يجمعهما.

تصريحات محمد منير مع لميس الحديدي

أكد الفنان الكينج محمد منير أنه لا يخاف إلا على مستقبل الوطن، قائلاً: "خايف من المستقبل، وهمي إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام.. بكره الحرب وبرفض أي مؤشرات ليها".

وأضاف أنه لا يرى في حياته الشخصية أسرة، معتبرًا أن الزمن "سرقه"، لكنه يرى أن الوطن يظل دائمًا في قلبه وأولوياته.

وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، استرجع منير بعض الكواليس الخاصة بأعماله الشهيرة، قائلاً: "أغنية (حدوتة مصرية) كلفتني وقت إنتاجها حوالي 4500 جنيه، وكان مبلغًا فلكيًا في ذلك الوقت."

كما فجر مفاجأة حول أغنية "برا الشبابيك"، موضحًا أنها كانت في الأصل مُعدة للعندليب عبد الحليم حافظ.

وعن ما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين، قال منير: "كان وقتها صغير وقال لي: تصرف أنت في المزيكا واللحن والكلام. ترك لي مساحة التصرف وميزانية مفتوحة، وده السبب إن الأغنية كلفت 4500 جنيه."

وتحدث عن ذكريات بروفات الأغنية قائلاً: "جبت عازفين وبدأنا نشتغل، ولما سمع شاهين الموسيقى في البداية قال لي: شيل القرف ده. لحد ما سمعني بقول (مانرضاش)، فقال: هو ده يا حمار! فيه فرق بين أغنية السينما وأغاني الكباريهات. وكان درس عمري إن البطل في الأغنية هو صوتي واللحن العظيم."