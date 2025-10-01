«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها

كشف الكينج محمد منير أسباب حالة النشاط الفني ونجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا مثل "ضي" و"أنا اللي غنت"، قائلاً: “النشاط ده متوقَّع، لأن الناس، وأنا شخصيًا، متعطشون لأغنية حلوة، في مقابل الأغنية شبه السطحية التي تحقق نجاحًا سريعًا وغير دائم. وبالتالي، كنت مقرِّرًا بيني وبين نفسي ومع الشركة المنتجة التي تعاقدت معها، أن أطرح عملًا فنيًا جديدًا كل شهر”.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “كل شهر أغنية جديدة، استغرقت وقتًا في دراستها والتجهيز لها، خاصة أن المناخ العام غير قادر على صناعة أغنية جيدة. ومن ثمّ، كان لدى الناس استعداد ومسافة شوق للأغنية الجادة والعادية والمنعشة في الوقت نفسه”.

وردًا على سؤال لميس الحديدي: "هل لا يزال الفنان محمد منير ينتظر نجاح الأغنية الحلوة؟ زمان كان الشريط هو المعيار، لكن الآن الوضع مختلف بقياس السوشيال ميديا والمشاهدات – الفيوز – فهل لا يزال منير ينتظر نجاح الأغنية؟"

أجاب قائلاً: “الفيوز ليست دلالة أو دليلًا، وليست معنى تطبيقيًا لنجاح الأغنية. صحيح أنني أحقق أعدادًا كبيرة من المشاهدات، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام الكبيرة دليلًا على النجاح أو نهايته، لأن الأغاني الجادة قد تستغرق وقتًا طويلًا حتى يستوعبها الناس. فمساحة الجهل في مجتمعنا تُبطئ من نجاح الأغنية إلى حد كبير حتى تُستوعب”.

وعن أكثر الأغنيات التي نجحت له، قال: “ماقدرش أحدد أغنية بعينها، لأن محطات النجاح عندي كبيرة. مثلًا: حدوتة مصرية كانت ناجحة، وليلة يا سمرا، وشبابيك، وألبوم شبابيك من أحلى الألبومات التي ظهرت في العقود الماضية، وإزاي... حتى وصلت لأغنية ضي”.

وعن أغنية ضي، أوضح: “أغنية فيها علامات استفهام كبيرة، لأن النجاح الذي حققته يُوصف بالمذهل، وهو نجاح شعبي واسع”.

وعن اختيار تجربة ضي، قال: “أول ما شفت السيناريو، تأكدت إن ضي هي الحدوتة المصرية، هي حدوتة النيل، وأسوان، والأقصر، وقطر الصعيد. ولو بطلنا نحلم نموت. هذا الشاب ضي كان يتعرض للتنمر لأنه نشأ في مجتمع أسمر، وكان ألبينو – عدو الشمس – وبالتالي عاش وسط مجتمع يتميز بالسمار، وكان التنمر طبيعيًا، لأن رحلة أسرته كانت رحلة مصرية”.

وأشاد منير بفريق العمل قائلاً: “هيثم دبور وكريم الشناوي قدّما تجربة جديدة على السينما المصرية، ودي مش أول تجربة ليا كرابط؛ عملت ده قبل كده في فيلم أحلى الأوقات مع المخرجة القديرة هالة خليل، وفيلم السيد رامبو، وبعض المسلسلات اللي تناولت شخصية محمد منير”.

واختتم حديثه قائلاً: “هذه الأعمال تمنحني شعورًا بالزهو والفرحة... لا أستطيع وصفه”.

كما أشاد منير بكل من إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة قائلاً:

“إيهاب عبد الواحد عامل لحن رائع، ومصطفى حدوتة شاعر شاب، لكني أساويه بكبار الشعراء الذين مرّوا في حياتنا، لأن التجربة العميقة لا تصدر عادة من شاعر في هذا السن”.