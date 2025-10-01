قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق العامري فاروق يُوجّه رسالة بشأن ترشح شقيقه لانتخابات الأهلي
علاء إبراهيم: ياسين مرعي لا يستحق المرور بجوار سور الأهلي
مصطفى كامل يطلب الدعاء للمطرب أحمد العيسوي
«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي
دعاء للتوفيق في الدراسة.. ردّده يفتح خلايا مخك ويُسهّل عليك كل صعب
«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها

محمد منير
محمد منير
هاني حسين

كشف الكينج محمد منير أسباب حالة النشاط الفني ونجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا مثل "ضي" و"أنا اللي غنت"، قائلاً: “النشاط ده متوقَّع، لأن الناس، وأنا شخصيًا، متعطشون لأغنية حلوة، في مقابل الأغنية شبه السطحية التي تحقق نجاحًا سريعًا وغير دائم. وبالتالي، كنت مقرِّرًا بيني وبين نفسي ومع الشركة المنتجة التي تعاقدت معها، أن أطرح عملًا فنيًا جديدًا كل شهر”.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “كل شهر أغنية جديدة، استغرقت وقتًا في دراستها والتجهيز لها، خاصة أن المناخ العام غير قادر على صناعة أغنية جيدة. ومن ثمّ، كان لدى الناس استعداد ومسافة شوق للأغنية الجادة والعادية والمنعشة في الوقت نفسه”.

وردًا على سؤال لميس الحديدي: "هل لا يزال الفنان محمد منير ينتظر نجاح الأغنية الحلوة؟ زمان كان الشريط هو المعيار، لكن الآن الوضع مختلف بقياس السوشيال ميديا والمشاهدات – الفيوز – فهل لا يزال منير ينتظر نجاح الأغنية؟"
أجاب قائلاً: “الفيوز ليست دلالة أو دليلًا، وليست معنى تطبيقيًا لنجاح الأغنية. صحيح أنني أحقق أعدادًا كبيرة من المشاهدات، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام الكبيرة دليلًا على النجاح أو نهايته، لأن الأغاني الجادة قد تستغرق وقتًا طويلًا حتى يستوعبها الناس. فمساحة الجهل في مجتمعنا تُبطئ من نجاح الأغنية إلى حد كبير حتى تُستوعب”.

وعن أكثر الأغنيات التي نجحت له، قال: “ماقدرش أحدد أغنية بعينها، لأن محطات النجاح عندي كبيرة. مثلًا: حدوتة مصرية كانت ناجحة، وليلة يا سمرا، وشبابيك، وألبوم شبابيك من أحلى الألبومات التي ظهرت في العقود الماضية، وإزاي... حتى وصلت لأغنية ضي”.

وعن أغنية ضي، أوضح: “أغنية فيها علامات استفهام كبيرة، لأن النجاح الذي حققته يُوصف بالمذهل، وهو نجاح شعبي واسع”.

وعن اختيار تجربة ضي، قال: “أول ما شفت السيناريو، تأكدت إن ضي هي الحدوتة المصرية، هي حدوتة النيل، وأسوان، والأقصر، وقطر الصعيد. ولو بطلنا نحلم نموت. هذا الشاب ضي كان يتعرض للتنمر لأنه نشأ في مجتمع أسمر، وكان ألبينو – عدو الشمس – وبالتالي عاش وسط مجتمع يتميز بالسمار، وكان التنمر طبيعيًا، لأن رحلة أسرته كانت رحلة مصرية”.

وأشاد منير بفريق العمل قائلاً: “هيثم دبور وكريم الشناوي قدّما تجربة جديدة على السينما المصرية، ودي مش أول تجربة ليا كرابط؛ عملت ده قبل كده في فيلم أحلى الأوقات مع المخرجة القديرة هالة خليل، وفيلم السيد رامبو، وبعض المسلسلات اللي تناولت شخصية محمد منير”.

واختتم حديثه قائلاً: “هذه الأعمال تمنحني شعورًا بالزهو والفرحة... لا أستطيع وصفه”.

كما أشاد منير بكل من إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة قائلاً:
“إيهاب عبد الواحد عامل لحن رائع، ومصطفى حدوتة شاعر شاب، لكني أساويه بكبار الشعراء الذين مرّوا في حياتنا، لأن التجربة العميقة لا تصدر عادة من شاعر في هذا السن”.

منير محمد منير اخبار التوك شو لميس الحديدي الكينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد