محمد منير: خايف من المستقبل .. وهمّي هو إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام

أكد الفنان الكينج محمد منير أنه لا يخاف إلا على مستقبل الوطن، قائلاً: "خايف من المستقبل، وهمي إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام.. بكره الحرب وبرفض أي مؤشرات ليها".

وأضاف أنه لا يرى في حياته الشخصية أسرة، معتبرًا أن الزمن "سرقه"، لكنه يرى أن الوطن يظل دائمًا في قلبه وأولوياته.

وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، استرجع منير بعض الكواليس الخاصة بأعماله الشهيرة، قائلاً: "أغنية (حدوتة مصرية) كلفتني وقت إنتاجها حوالي 4500 جنيه، وكان مبلغًا فلكيًا في ذلك الوقت."

كما فجر مفاجأة حول أغنية "برا الشبابيك"، موضحًا أنها كانت في الأصل مُعدة للعندليب عبد الحليم حافظ.

وعن ما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين، قال منير: "كان وقتها صغير وقال لي: تصرف أنت في المزيكا واللحن والكلام. ترك لي مساحة التصرف وميزانية مفتوحة، وده السبب إن الأغنية كلفت 4500 جنيه."

وتحدث عن ذكريات بروفات الأغنية قائلاً: "جبت عازفين وبدأنا نشتغل، ولما سمع شاهين الموسيقى في البداية قال لي: شيل القرف ده. لحد ما سمعني بقول (مانرضاش)، فقال: هو ده يا حمار! فيه فرق بين أغنية السينما وأغاني الكباريهات. وكان درس عمري إن البطل في الأغنية هو صوتي واللحن العظيم."

وعن ذكرياته مع أغنية "علي صوتك بالغنا"، قال: "الشاعرة العظيمة كوثر مصطفى متمكنة من أدواتها، وماقدمتش أغاني كتير، منها الأغنية الصوفية (مدد يا رسول الله)، وغنيتها بعد أحداث المركز التجاري العالمي لما سادت فوبيا ضد الإسلام، وغنيتها في البرازيل وبلجيكا وبرلين."

كما كشف منير عن جانبه الإنساني قائلاً: "دموعي قريبة.. بعيط لما بفقد صديق. لما فقدت صديقي (بونجا) وسافرت ميونخ علشان أشارك في جنازته، أصحابي الألمان فرحوا لما لقوني قاطع المسافة الطويلة دي علشان أحضر جنازته."

واختتم الكينج برواية واحدة من أغرب لحظات الفرح في حياته قائلاً: "أهم محطة فرحة في حياتي يوم نجاحي لما جبت 42% في الثانوية العامة. كان ده نجاح وقتها قبل إقرار نسبة الـ50%."