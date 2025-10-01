قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
توك شو

محمد منير: خايف من المستقبل .. وهمّي هو إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام

محمد منير
محمد منير
هاني حسين

أكد الفنان الكينج محمد منير أنه لا يخاف إلا على مستقبل الوطن، قائلاً: "خايف من المستقبل، وهمي إن مصر تعيش في أمان دايم وسلام.. بكره الحرب وبرفض أي مؤشرات ليها".

وأضاف أنه لا يرى في حياته الشخصية أسرة، معتبرًا أن الزمن "سرقه"، لكنه يرى أن الوطن يظل دائمًا في قلبه وأولوياته.

وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، استرجع منير بعض الكواليس الخاصة بأعماله الشهيرة، قائلاً: "أغنية (حدوتة مصرية) كلفتني وقت إنتاجها حوالي 4500 جنيه، وكان مبلغًا فلكيًا في ذلك الوقت."
كما فجر مفاجأة حول أغنية "برا الشبابيك"، موضحًا أنها كانت في الأصل مُعدة للعندليب عبد الحليم حافظ.

وعن ما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين، قال منير: "كان وقتها صغير وقال لي: تصرف أنت في المزيكا واللحن والكلام. ترك لي مساحة التصرف وميزانية مفتوحة، وده السبب إن الأغنية كلفت 4500 جنيه."

وتحدث عن ذكريات بروفات الأغنية قائلاً: "جبت عازفين وبدأنا نشتغل، ولما سمع شاهين الموسيقى في البداية قال لي: شيل القرف ده. لحد ما سمعني بقول (مانرضاش)، فقال: هو ده يا حمار! فيه فرق بين أغنية السينما وأغاني الكباريهات. وكان درس عمري إن البطل في الأغنية هو صوتي واللحن العظيم."

وعن ذكرياته مع أغنية "علي صوتك بالغنا"، قال: "الشاعرة العظيمة كوثر مصطفى متمكنة من أدواتها، وماقدمتش أغاني كتير، منها الأغنية الصوفية (مدد يا رسول الله)، وغنيتها بعد أحداث المركز التجاري العالمي لما سادت فوبيا ضد الإسلام، وغنيتها في البرازيل وبلجيكا وبرلين."

كما كشف منير عن جانبه الإنساني قائلاً: "دموعي قريبة.. بعيط لما بفقد صديق. لما فقدت صديقي (بونجا) وسافرت ميونخ علشان أشارك في جنازته، أصحابي الألمان فرحوا لما لقوني قاطع المسافة الطويلة دي علشان أحضر جنازته."

واختتم الكينج برواية واحدة من أغرب لحظات الفرح في حياته قائلاً: "أهم محطة فرحة في حياتي يوم نجاحي لما جبت 42% في الثانوية العامة. كان ده نجاح وقتها قبل إقرار نسبة الـ50%."

منير محمد منير الكينج الكينج محمد منير

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

غزة

ضياء رشوان: النسخة الحالية من "خطة ترامب" تعكس توازناً في القوى.. وحرب غزة بلا منتصر أو مهزوم

محمد منير

الكينج يفتح قلبه.. محمد منير: بعشق الموسيقى وليا دويتو مع ويجز.. وبعمل تحاليل عشان أطمن على نفسي

محمد منير

محمد منير عن المهرجانات والراب: بسمع لكن مش بتسكن قلبي

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

