أخبار التوك شو| محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريبًا.. وضياء رشوان: النسخة الحالية من «خطة ترامب» تعكس توازناً في القوى.. وحرب غزة بلا منتصر أو مهزوم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مصطفى الفقي: خطة ترامب ضغط من القوى الكبرى على إسرائيل.. لا تتعارض مع العرب

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن التجارب التاريخية أظهرت أن كثيرًا من عمليات المقاومة، رغم فشلها في حينها، أدت إلى زيادة الشعبية كما حدث بعد الانتفاضة الأولى التي غيّرت الكثير من المعادلات، موضحًا أن توقف العمليات العسكرية يفتح الباب أمام شكل آخر من المقاومة، وهو التفاوض، مشددًا على أن المقاومة لا تقتصر على السلاح فقط.

وأضاف مصطفى الفقي"، خلال لقاء له، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المقاومة بالمفاوضة باتت أمرًا ضروريًا، خاصة بعد أن ثبت للجميع أن الدعم الأمريكي المفتوح والانحياز المطلق لإسرائيل جعل تحقيق نصر عسكري أمرًا مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن هناك من يرى أن خطة ترامب للسلام ليست كافية وتحتوي على نقاط ضعف وعوار، لكنها في الوقت نفسه تُعد أفضل ما يمكن الوصول إليه في المرحلة الحالية.

«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها

كشف الكينج محمد منير أسباب حالة النشاط الفني ونجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا مثل "ضي" و"أنا اللي غنت"، قائلاً: “النشاط ده متوقَّع، لأن الناس، وأنا شخصيًا، متعطشون لأغنية حلوة، في مقابل الأغنية شبه السطحية التي تحقق نجاحًا سريعًا وغير دائم. وبالتالي، كنت مقرِّرًا بيني وبين نفسي ومع الشركة المنتجة التي تعاقدت معها، أن أطرح عملًا فنيًا جديدًا كل شهر”.

الديهي: انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة فتح المساعدات هما أساس نجاح أي ترتيبات لاحقة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة فتح المساعدات هما أساس نجاح أي ترتيبات لاحقة، مشدداً على أن هذه البنود تخدم المواطن الفلسطيني والأسرة الفلسطينية بشكل مباشر.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مصر ترى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بأنها المفتاح لاستقرار المنطقة، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن إسرائيل استفادت من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تحسين صورتها وكسر عزلتها الدولية، بالإضافة إلى نجاحها في إدراج بنود تتعلق بالإفراج عن الرهائن وخروج حركة حماس من غزة، واصفًا هذا الخروج بأنه "استسلامي بكل المعاني".

ضياء رشوان: النسخة الحالية من "خطة ترامب" تعكس توازناً في القوى.. وحرب غزة بلا منتصر أو مهزوم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن النسخة الحالية من الخطة الأمريكية المطروحة — التي كانت في السابق تتألف من 21 بندًا وصارت الآن 20 بندًا — لا تعبّر فقط عن توازن قوى قائم، بل إن أحداث 7 أكتوبر، بغضِّ النظر عن الآراء المختلفة بشأنها، كانت السبب الذي دفع الأمور للوصول إلى هذا المستوى.

محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة

كشف الكينج محمد منير، عن رأيه في الحالة الغنائية في الوقت الراهن مقارنة بالسابق، خاصة أنه فنان متجدد عبر الحقب الزمنية المختلفة، قائلاً:"في العقود الأخيرة فقدنا كثيرًا من رموز الموسيقى على مستوى العالم، ونهايةً بمايكل جاكسون، وهي حالة سائدة في العالم. وأعتقد أن وجود هؤلاء العظماء قبل رحيلهم أسهم في تقليل الحروب، كانوا عاملين معادلة."

أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة

علق الإعلامي شريف عامر، على هزيمة نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت أمس، قائلاً: "والله الإعلامي عمرو أديب بيصعب عليّا، وبيقول كل مرة مش ببقى إجازة وأن الماتش قبل البرنامج على طول، وبيكون واضح تأثير خسارة الزمالك على عمرو أديب المعروف بانتمائه وتشجيعه الكبير للفريق الأبيض كبير جدًا.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه فور خروجه من التصوير أمس كان الجميع يتابع المباراة، مضيفًا: "بدأت في مشاهدة الفيديوهات، وبعد ما شوفت مباراة الزمالك مع الأهلي بقيت متعاطف جدًا مع عمرو أديب، المشجع الكبير لنادي الزمالك".

وتابع: "عمرو أديب أكتر زملكاوي بقلبه ومشاعره.. والموضوع بيكون صعب بعد خسارة أي ماتش"، مؤكدًا أن مشاعر الانتماء الكروي أحيانًا تكون مؤلمة على جماهير الأندية، خاصة في مباريات القمة.

العرابي: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة إعادة تغليف لصفقة القرن.. والتفاصيل تهدد بتعقيد المفاوضات

اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة لا تمثل تحولًا حقيقيًا في الرؤية الأمريكية، بل تُعد "إعادة تغليف" لأفكار سابقة طُرحت في إطار ما عُرف بـ"صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعيد طرح السياسات القديمة في قوالب جديدة تواكب المستجدات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر.