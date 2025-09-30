قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة

محمد منير
محمد منير
هاني حسين

كشف الكينج محمد منير، عن رأيه في الحالة الغنائية في الوقت الراهن مقارنة بالسابق، خاصة أنه فنان متجدد عبر الحقب الزمنية المختلفة، قائلاً:"في العقود الأخيرة فقدنا كثيرًا من رموز الموسيقى على مستوى العالم، ونهايةً بمايكل جاكسون، وهي حالة سائدة في العالم. وأعتقد أن وجود هؤلاء العظماء قبل رحيلهم أسهم في تقليل الحروب، كانوا عاملين معادلة."

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"نفس ما يجري في العالم ينطبق على الحالة المصرية؛ في السنوات الأخيرة فقدنا عظماء الفن المصري، بداية من محمد عبد الوهاب، وكمال الطويل، وبليغ حمدي، والموجي، وفقدنا عمالقة الشعر من صلاح جاهين، لعبد الرحيم منصور، ولسيد حجاب... كل هؤلاء، باسم الموت، رحلوا عنا."

وأردف:"رحيل هؤلاء أثّر كثيرًا. اليوم أصبحت الأمور أصعب؛ علشان أعمل أغنية حلوة بتعب جدًا. لازم أبقى زي الصياد الماهر، فالأغنية بالنسبة لي بنشّن عليها حتى أقدّم أغنية مقبولة. وده بيعكس أن المناخ العام للموسيقى فيه شكل من أشكال التسطيح. لا يعني ده إن مفيش محاولات جادة، بالعكس، في محاولات، لكن الرغبة في المضمون مش موجودة. ممكن يكون الاهتمام بالشكل أكتر."

وتابع:"حياتي كلها مضمون، ولم أتخلَّ يومًا في أغانيَّ عن ثلاث جوانب: الوطن، والإنسان، والحب. وهي مضامين لا يمكن التنازل عنها. لكن باقي المطربين، ممكن يكونوا 'حبيبة شوية'."

وردًا على سؤال الحديدي:"هل نحن حاليًا نعاني من تجريف في الشعراء ممن يكتبون المضمون الحقيقي، خاصة أنك كنت في حقبة الأبَنودي وغيره من عظام الشعراء؟"علّق منير:"فيه محاولات من البعض، زي عصام عبد الله، وبهاء الدين محمد، والشاعرة الجميلة كوثر مصطفى، ومنة القيعي. وهي محاولات جميلة. ولا أستطيع أن أنسى في نفس الوقت الفرق المستقلة."


وعن أهم الفرق المستقلة التي يحب الاستماع لها، قال:"بسمع ويجز، وعندي ديو قريب مع ويجز، وسعيد إني أتعامل مع جيل جديد. وممكن أتعامل مع كايروكي، وأمير عيد. أنا سعيد إني فاتح إيدي لهذه الأجيال الشابة، لأني في فترة تكويني، كبار الشعراء مدّوا لي إيديهم، والنهارده أنا بقيت من الرواد الكبار في المزيكا."


وقاطعته الحديدي بسؤال:"أزمة الأغنية حاليًا... هل هي في الكلمة؟ أم اللحن؟ أم ناس متعجلة؟ أم السوشيال ميديا؟ أم أزمة حرية؟" ليرد منير:"مقدرش أنكر إن من حق أي حد إنه يغني. ولكن، ومع ذلك، مش من حق أي حد إنه ينجح. الأغنية بين البينين؛ يجب أن تكون قوية أو ضعيفة. لكن مافيش في الدنيا أغنية وحشة."

محمد منير منير ويجز الفن الكينج محمد منير

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الجوزاء
أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

