محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي

حل المطرب محمد منير، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار ".



وقال محمد منير :" أنا بحب أجمل مهنة في التاريخ وهو الغناء وأنا بتنفس الغناء ومش بعرف أعيش من غيره ".



وأضاف محمد منير :" أنا مليش مطرب مفضل لكن ليا أغنية جميلة تكون مفضلة بالنسبة لي ".

وتابع محمد منير :" في ظل تواجد السوشيال ميديا اصبح هناك معلومات مغلوطة "، مضيفا:" أنا بخير الحمد لله ولما بسافر أي دولة أوروبية بعمل تحاليل عشان أطمئن على نفسي ".

وأكمل محمد منير :" العمر بيعدي وكل فترة بحب اعمل تحاليل عشان أطمن ".

