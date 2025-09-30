محمد منير فى ضيافة لميس الحديدي الليلة للحديث عن مسيرته الطويلة

يحل المطرب محمد منير، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، فى حوار نادر بعد غيابه لفترة طويلة عن اللقاءات التلفزيونية.

واستقبل الكنج منير، لميس الحديدي فى منزله و تحدث عن عالمه الخاص و أسرته و صحته، كما تحدث عن نشاطه الفنى الأخير و الأغنيات الجديدة التى حازت نجاحا كبيرا وبخاصة أغنية فيلم ضى و التي شبهها منير بـ أشهر أغنياته " حدوته مصريه" .



و كشف منير عن تعاون جديد له مع احد نجوم الشباب كما تحدث عن مراحل صعوده وأهم أغنياته فى مسيرة طويلة جاوزت الأربعين سنة.



وتذاع الحلقة الليلة التاسعة والنصف مساء على قناة النهار.