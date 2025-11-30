برلمانية: مشروع “الفسطاط فيو” خطوة جادة لإحياء القاهرة التاريخية

أشادت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب بالجهود الحكومية المبذولة لإحياء القاهرة التاريخية واستعادة طابعها العمراني، مؤكدة أن تفقد رئيس مجلس الوزراء لمشروع “الفسطاط فيو” يعكس التزام الدولة بتطوير المناطق التراثية وفق رؤية متكاملة تحفظ الهوية وتدعم جودة الحياة.

وقالت النائبة إن المشروع، المطل على حدائق تلال الفسطاط، يمثل نموذجًا للتنمية العمرانية التي تراعي خصوصية المكان وتعمل على إعادة إحياء النسيج الحضري العريق للقاهرة، مشددة على أن هذه النوعية من المشروعات تُعيد الاعتبار لأحد أهم مواقع التاريخ المصري، وتُقدّم صورة حضارية تليق بالعاصمة.

وأكّدت فاطمة سليم دعمها الكامل لكل جهود تطوير القاهرة التاريخية، لافتة إلى أن هذه المبادرات تُسهم في تعزيز السياحة، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الدولة للارتقاء بالمدن ذات القيمة الثقافية.