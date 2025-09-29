لميس الحديدي تستضيف محمد منير غدا

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن استضافتها الفنان محمد منير في حوار خاص لبرنامجها الجديد “الصورة”.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على فيسبوك: "غداً حلقه فى عالم محمد منير الكينج وأنا فى حوار خاص مع لميس الحديدي التاسعه والنصف مساءً".

من جانب آخر، وجّهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل ساعات من لقاء القمة بين الاهلي والزمالك.

وكتبت الحديدي من خلال حسابها الشخصي اكس: " النهارده آخر فرصة للاعبى الأهلي للبقاء ومصالحة الجماهير .. مش ح ندلع حد ‏ورونا بقى الرجولة الأهلي الزمالك‬⁩ ".