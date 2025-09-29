سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

بدأت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تصوير أولى مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع"، بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي.

وانطلق تصوير أولى أحداث الفيلم بمشاهد رئيسية جمعت سينتيا خليفة مع الفيشاوي داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الدقي بالجيزة، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير مشاهدها الرئيسية خلال خمسة أيام.

وتقتحم سينتيا خليفة خلال العمل عالم السينما المصرية بأولى بطولاتها السينمائية في مصر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي.

يأتي فيلم سفاح التجمع ضمن انتعاشة فنية تعيشها سينتيا خليفة مؤخرا تزامنا مع العديد من الأعمال الدرامية المصرية والعالمية التي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي حيث تقدم خلاله لأول مرة شخصية كوميدية في مصر.

كما وضعت سينتيا بصمتها في السينما العالمية عبر مشاركتها في بطولة فيلم المريخ الأبيض "White Mars" مع النجمة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي ادريس ألبا.

كما يعقب الفيلم مشاركتها في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris.