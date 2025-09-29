بعد غد.. "الأوبرا" تقدم مؤلفات روسية في حفل بمعهد الموسيقى العربية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، حفلا موسيقيا للعازفات إيملي أصلانوفا "تشيللو"، ماريا بيلوكوبيتوفا "بيانو"، وبكاترينا نايدينوفا "فلوت"، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الأربعاء/ بمعهد الموسيقى العربية.



ويأتي الحفل ضمن أجندة وزارة الثقافة الخاصة بعرض مختلف أشكال الفنون الجادة من دول العالم للجمهور المصري، ويتضمن برنامجه مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها: "ثلاثية للفلوت، التشيللو والبيانو لـ فردريك كولاو، دراسة وثلاث مقدمات لـ أناتولي لادوف، الغابات المظلمة لـ فلاديمير سفير دلوف - أشكنازي، آداجيو واليجرو لـ روبرت شومان، سوناتا للفلوت والبيانو لـ كارل راينيكه، ثلاثية البيانو لـ كلود ديبوسي"، وتم إعدادها للفلوت والتشيللو والبيانو.

