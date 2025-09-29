إيناس مكي: الأهلي حديد.. وبإذن الله الفوز لنا

وسط أجواء الترقب والحماس قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أبدت الفنانة إيناس مكي دعمها الكامل للنادي الأهلي، مؤكدة ثقتها في قدرة الفريق على تحقيق الفوز الليلة.

قالت الفنانة إيناس مكي في تصريحات صحفية "الأهلي حديد، وبإذن الله الفوز للأهلي!"



ويأتي دعم مكي في إطار تفاعل العديد من نجوم الفن والإعلام مع المباراة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري Nile.



وتحظى مباراة القمة دائمًا باهتمام واسع من الجماهير، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة مع مشاركة عدد من نجوم الأهلي والزمالك السابقين في تشكيل الفريقين، مما يضيف طابعًا خاصًا للمواجهة.