المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
بعد غد.. "الأوبرا" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أ ش أ

تستهل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، احتفالاتها بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973م، بأمسية فنية تحت عنوان "وفرحت مصر من بعد النصر" لفصول مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الأربعاء/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".


ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من الأعمال الغنائية والمعزوفات الوطنية والحماسية التي تعبر عن مشاعر الفخر والإنتماء يقدمها فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام منها: "كلنا جيش وشرطة، مصر التى فى خاطرى، هنا مصر اللى عشقناها، ياحبيبتى يامصر، راحة فين ياعروسة، أبويا وصانى، أم الشهيد، وعلى الربابة".. أداء كل من هبة ربيع، هبة احمد، شوكت إبراهيم، مها محمد، نور التونى، فاطمة محمد، جنات أحمد، حسين نبيل، محمد عبد المقصود، مارينا، وجنة يوسف.


كما يقدم فصل الباليه تدريب دكتور شريف الجندي، باليه الحوريات ومشاهد من الباليهات الكلاسيكية العالمية منها رقصة الزهور - فالس من باليه بحيرة البجع  وغيرها ، ويصاحب الأمسية معرض لوحات لفصل الرسم من تدريب  دكتورة داليا فؤاد".


ويأتي الحفل تعزيزا لروح الولاء والإنتماء للوطن وانجازاته الخالدة والتى تمثلملحمة العبورحافزا متجددا للإبداع ومصدر إلهام دائم فى وجدان الأجيال.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

