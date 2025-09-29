آخر فرصة .. لميس الحديدي توجه رسالة إلي لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة

وجّهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل ساعات من لقاء القمة بين الاهلي والزمالك.

وكتبت الحديدي من خلال حسابها الشخصي اكس ؛" النهارده آخر فرصة للاعبى الأهلي للبقاء و مصالحة الجماهير .. مش ح ندلع حد ‏ورونا بقى الرجولة

‏⁧‫#الأهلي_الزمالك‬⁩ ".

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.