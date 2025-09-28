قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لميس الحديدي من أمام السد العالي: أهم منشأ مائي في القرن العشرين

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود محسن

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن السد العالي هو أهم منشأ مائي مصري، وربما الأهم في القرن العشرين، إذ حمى المصريين على مدار خمسين عامًا من الفيضانات والجفاف، ووفّر المياه للشرب والزراعة، بالإضافة إلى طاقة الكهرباء.

وأضافت الحديدي،  عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "أهلًا بكم من جنوب مصر، وجوهرة النيل محافظة أسوان، من أمام السد العالي، أهم منشأ مائي في مصر، وربما الأهم في القرن العشرين."

وذكرت الحديدي، أن برنامجها "الصورة" اختار أن يُبث من أمام السد العالي احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي، والذي انتهى بسلام، قائلة: "الموسم الزراعي في مصر انتهى بسلام، وتمكنت الدولة المصرية من توفير كل الموارد المائية المحدودة، مع توفير كميات المياه اللازمة للموسم الزراعي عبر إدارة موارد بكفاءة."

واستعرضت الحديدي ، معلومات عن محطة كهرباء السد العالي، قائلة: “يبقى السد العالي رمزًا للكفاح والصمود، عندما وقف العالم حينها ضد مصر لمنعها من بنائه، لكننا قلنا: (هنبني)، وبنينا السد العالي الذي سيظل حصن الأمن والأمان للمصريين.”

واختتمت :  وضع الأساس عام 1960 حتى اكتمل البناء بنحو 25 ألف مهندس وعامل مصري على مدار عشر سنوات  من العمل المستمر وهي ملحمة من الجهد والعرق والشهداء حتى إكتمل بناء السد عام 1970 وإفتتحه الرئيس السادات عام 1971 بعد وفاة الرئيس عبد الناصر  "

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

