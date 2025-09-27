قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على الأوضاع الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 2.4% خلال عام 2023/2024 بينما تستهدف الحكومة معدل 4.5% بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو.

وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، باستبعاد صفقة "رأس الحكمة".


كما أوضحت أنه فيما يخص الدين  العام فإن الحكومة تستهدف خفضه من 89% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%، مشيرة إلى أن معدل التضخم شهد تراجعًا ملحوظًا من 22.5% في يناير (بداية العام الجاري) إلى 10.7% في أغسطس المنقضي.


وأضافت عبر برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار: “ده الرقم اللي يهم الناس، لأنه مؤشر على بدء استقرار الأسعار، مش انخفاضها”.


وشدّدت: "لكن ده طبعًا التضخم الأساسي، اللي لا يتضمن أسعار الخضراوات والفواكه، ولا أسعار الكهرباء والغاز والبنزين (المحروقات)".


وتابعت: “المؤشرات مهمة، ما فيش اقتصاد بلا مؤشرات، لكن الحقيقة إن اللي يهم الناس هو حياتها، جيبها، الأسعار، الدخل، قدرتها على الحياة بشكل كريم، وعاوزة أزود قدرتهم على الترقّي والتحسُّن”.


وأوضحت الحديدي أن "الترقّي والتحسن" هدف أساسي لا يجب إغفاله، قائلة: “إحنا بقينا بنغفل هدف مهم لأي إنسان: الترقّي والتحسّن. مش طبيعي إن الناس تكون بس بتشتغل علشان تأكل وتشرب وتعلّم ولادها وتعيش يوم بيوم. من حق الناس إنها تتطلع للمستقبل وتحسّن أحوالها وأحوال ولادها دي مطالب مشروعة للمواطنين، وده اللي لازم الحكومة تشتغل عليه”.

زيادة فرص التشغيل

ولفتت إلى أن الحكومة بوسعها تحقيق ذلك من خلال: "زيادة فرص التشغيل عبر الاستثمارو زيادة الحيز في الموازنة العامة للتركيز على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".


وأضافت: “خلاص، ركزنا على البنية التحتية كفاية، دلوقتي وقت الخدمات. وهنا أقصد الصحة والتعليم”.


كما عرضت الحديدي تفاصيل استخدامات الموازنة وتقسيماتها، قائلة: “المحليات، اللي هي كابوس في رؤوس الناس، خدمات الناس في القرى والنجوع والمدن... الناس بتتعذّب من البيروقراطية”.


وأعربت عن أمنيتها أن تضع الحكومة هدفًا واضحًا للخمس سنوات القادمة، قائلة: “أتمنى إن الحكومة تفكر في اعتبار الخمس سنوات القادمة مثلًا، هي سنوات رفع مستوى الخدمات في مصر، وتقود ثورة على كل الخدمات والبيروقراطية هنا المواطن هيشعر إنه ممكن فلوسه قليلة، لكن الخدمات اللي بيحصل عليها بتعوّضه شوية”.

https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي الاستثمار الأجنبي الاستثمار رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

زيزو

طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة

محمد شحاتة

خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد