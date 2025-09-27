قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي توجه الشكر للملحن عزيز الشافعي في أولى حلقات “الصورة”

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

استهلّت الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقات برنامجها الجديد "الصورة"، المُذاع على شاشة "النهار"، بتوجيه التحية لجمهورها، قائلة: “أهلاً بكم في “الصورة”، من هذا المنبر نعود ونواصل المسيرة التي نتمنى أن تكون نافعة للناس وللمهنة وقبل ما نبتدي، أحب أقدم تحية حب لكل الناس... اللي بيتفقوا معايا أو يختلفوا، لطوفان الحب اللي غمرني في الشهور الماضية، واللي منحني القوة، وحسسني إن اللي بنقدمه له أثر، وإن المجهود اللي بنعمله أنا وفريق العمل له نتيجة، وهي تقدير الناس واحترامهم... وهذا ما يبقى”.


ووجّهت "الحديدي" تحية لشبكة تلفزيون "النهار"، قائلة: “تحية لقناة النهار وكل العاملين فيها، من أصغر عامل لرئيس مجلس الإدارة”.


وأضافت عبر برنامجها كلمة اخيرة قائلة: “بشكر زملائي من الإعلاميين، واللي قدمولي جميعًا كل الدعم وكل الإمكانيات، علشان نستمر في تقديم إعلام يليق بالمشاهد المصري، فهذه هي رسالتهم أيضًا”.


وعن انتقالها لقناة "النهار"، علقت قائلة: “الحياة مراحل وخطوات، وفي هذه المرحلة أعود للعمل مع القطاع الخاص المصري في النهار”.

العمل مع الشركة المتحدة

وتابعت: “بعد آخر خمس سنوات قضيتها مع الشركة المتحدة، واللي برضه بأقدملها التحية وقبل ما أبدأ، كمان تحية لمهندس الديكور أيمن فتحي على الديكور الجميل مش بس ديكور جديد... إحنا كمان في استوديو جديد للنهار”.


كما وجّهت الحديدي الشكر والتقدير على موسيقى "تتر" البرنامج، المهداة من الملحن "عزيز الشافعي" قائلة: "الموسيقى الرائعة، موسيقى التتر، فهي هدية غالية من الفنان الراقي عزيز الشافعي عاوزة أقوله من ساعة ما سمعتها وهي بترن في ودني من جمالها... شكرًا عزيز جدًا".


https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي الصورة النهار الشركة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد