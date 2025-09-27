لميس الحديدي توجه الشكر للملحن عزيز الشافعي في أولى حلقات “الصورة”

استهلّت الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقات برنامجها الجديد "الصورة"، المُذاع على شاشة "النهار"، بتوجيه التحية لجمهورها، قائلة: “أهلاً بكم في “الصورة”، من هذا المنبر نعود ونواصل المسيرة التي نتمنى أن تكون نافعة للناس وللمهنة وقبل ما نبتدي، أحب أقدم تحية حب لكل الناس... اللي بيتفقوا معايا أو يختلفوا، لطوفان الحب اللي غمرني في الشهور الماضية، واللي منحني القوة، وحسسني إن اللي بنقدمه له أثر، وإن المجهود اللي بنعمله أنا وفريق العمل له نتيجة، وهي تقدير الناس واحترامهم... وهذا ما يبقى”.



ووجّهت "الحديدي" تحية لشبكة تلفزيون "النهار"، قائلة: “تحية لقناة النهار وكل العاملين فيها، من أصغر عامل لرئيس مجلس الإدارة”.



وأضافت عبر برنامجها كلمة اخيرة قائلة: “بشكر زملائي من الإعلاميين، واللي قدمولي جميعًا كل الدعم وكل الإمكانيات، علشان نستمر في تقديم إعلام يليق بالمشاهد المصري، فهذه هي رسالتهم أيضًا”.



وعن انتقالها لقناة "النهار"، علقت قائلة: “الحياة مراحل وخطوات، وفي هذه المرحلة أعود للعمل مع القطاع الخاص المصري في النهار”.

العمل مع الشركة المتحدة

وتابعت: “بعد آخر خمس سنوات قضيتها مع الشركة المتحدة، واللي برضه بأقدملها التحية وقبل ما أبدأ، كمان تحية لمهندس الديكور أيمن فتحي على الديكور الجميل مش بس ديكور جديد... إحنا كمان في استوديو جديد للنهار”.



كما وجّهت الحديدي الشكر والتقدير على موسيقى "تتر" البرنامج، المهداة من الملحن "عزيز الشافعي" قائلة: "الموسيقى الرائعة، موسيقى التتر، فهي هدية غالية من الفنان الراقي عزيز الشافعي عاوزة أقوله من ساعة ما سمعتها وهي بترن في ودني من جمالها... شكرًا عزيز جدًا".



https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8