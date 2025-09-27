لميس الحديدي عن تظاهر عدد من السوريين: محاولة لتشتيت الفكرة عن الوضع الداخلي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تظاهرة قام بها عدد من السوريين أمام المسجد الأموي في قلب العاصمة السورية دمشق بثت مقاطع منها عبر السوشيال ميديا قائلة: "أزعجني مشهد شاهدته على التواصل الاجتماعي لتظاهرات سورية عقب صلاة الجمعة من الجامع الاموي بدمشق العاصمة السورية".

إسرائيل ومحتل الجولان

واصلت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة “النهار”: “أزعجتني تلك التظاهرات لما تعكسه من إزدواجية في المعايير اتظاهر مع غزة ضد إسرائيل وضد محتل الجولان ومن احتل جبل الشيخ ومن قصف مبنى وزارة الدفاع في قلب دمشق هذا هو العدو وليس مصر”.



أكملت : “لكن من الواضح أن إسرائيل ليست عدواً لانك بتعمل معاها إتفاق أمني والعلم الاسرائيلي مرفوع في السويداء الدنيا لطيفة هذا قرار سوري وأنتم أحرار فيه”.

إزدواج معايير وتشتيت الفكرة

وواصلت: “لكن إنك تسيب كل ده وتهاجم مصر التي تقف شوكة في حلق التهجير هذا موضوع سخيف وإزدواج معايير وتشتيت الفكرة عن الوضع الداخلي في بلادكم لدولة أخرى تقوم بدورها روحوا إنتوا بقى قوموا بدوركم”.



https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8