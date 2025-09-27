غداً.. وزير الري ضيف لميس الحديدي في الصورة

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم سيكون ضيف برنامجها "الصورة" المُذاع على شاشة "النهار" غدًا، قائلة: "غدًا سيكون لدينا صورة مهمة من أمام السد العالي، حصن أمان المصريين، ولقاء هام مع وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، بمناسبة انتهاء الموسم الزراعي المصري".



وكشفت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار"، أن حوار وزير الموارد المائية والري سيكون "حوارًا صريحًا" عن شواغل المصريين والقلق من تشغيل سد النهضة وتأثيره على مصر، قائلة: "حديث صريح عن شواغل المصريين والقلق من تشغيل سد النهضة وتأثيره على مصر.

الأسئلة والسيناريوهات القادمة

مضيفة: “الوزير سيرد بصراحة على كل الأسئلة والسيناريوهات القادمة، ويشرح أيضًا كيف تُدير مصر مواردها المائية المحدودة بكفاءة”.



ولفتت الحديدي إلى أنه بالتزامن والمصادفة، مع الحوار الذي سيُذاع غدًا خلال برنامج "الصورة" على شاشة "النهار" من أمام "السد العالي"، تحل غدًا الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، قائلة: “بالمصادفة، غدًا الذكرى الـ55 لرحيل رجل السد العالي، الرئيس جمال عبد الناصر”.



https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8