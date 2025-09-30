محمد منير: بعشق الموسيقى وحصلت على 3 أسطوانات بلاتينة.. وعندي حجارة من أسوان في بيتي

حل الكينج محمد منير، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار ".



وقال محمد منير :" أنا بغني كل يوم وعندي ستوديو في بيتي ولدي كل الآلات الموسيقية في منزلي ".



وأضاف محمد منير :" أنا بعشق الجمال والموسيقى وحصلت على 3 أسطوانات بلاتينية وواحدة من الذهب الخالص ".

وتابع محمد منير :" الموت كان أقرب لوالدي ووالدتي ولم يعاصروا فترة نجاحي الكبير ".

وأكمل محمد منير :" اتربيت على نعومة نهر النيل وصلابة الصخور في أسوان "، مضيفا:" عندي في البيت صخور من أسوان ولدي منزل مطل على النيل في أسوان ".

