فن وثقافة

بصورة رومانسية.. إسلام جمال يخطف الأضواء رفقة زوجته

إسلام جمال
إسلام جمال
باسنتي ناجي

شارك النجم إسلام جمال صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

إطلالة إسلام جمال 

وظهر إسلام جمال في الصورة رفقة زوجته في إطلاله رومانسيه.

اعمال إسلام جمال 

وشارك إسلام جمال مؤخرا فى مسلسل الوصفة السحرية والذى عرض على قناة دي أم سي.

قصة مسلسل الوصفة السحرية 

الوصفة السحرية" يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

فريق عمل الوصفة السحرية 

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل وعمر الشناوي والفنانة هيدي كرم، وإسلام جمال والفنانةً كارولين عزمي ولقاء سويدان والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة سلوي محمد علي ومحمد أبو داوود ، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

