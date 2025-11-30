قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد عرضهما في القاهرة.. تتويج "صوت هند رجب" و"كان يا مكان" في غزة بالدوحة

فيلم كان يا مكان في غزة بمهرجان القاهرة
فيلم كان يا مكان في غزة بمهرجان القاهرة
محمد نبيل

توّج فيلم “صوت هند رجب” بجائزة أفضل فيلم روائي بمسابقة أجيال، بمهرجان الدوحة السينمائي، وتشارك كل من مجد عيد ونادر عبد الحي بطلي فيلم “كان ياما كان في غزة” جائزة أفضل أداء.

“صوت هند رجب” كان قد تم عرضه في ختام الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أتيح في اليوم التالي للجمهور مجانا، وتوج مجدي عيد أيضا بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “كان يا مكان في غزة” والذي عرض بالمسابقة الدولية للمرة الأولى في المنطقة العربية.


كان ياما كان في غزة
كان ياما كان في غزة من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وبطولة نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد. مدير تصوير الفيلم كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث فاز بثلاث جوائز هم أفضل فيلم عربي طويل، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر.

تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

صوت هند رجب
صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.
 

اختتم الفيلم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة. 

وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

كان ياما كان في غزة فيلم كان ياما كان في غزة فيلم صوت هند رجب

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

