بعد عرضهما في القاهرة.. تتويج "صوت هند رجب" و"كان يا مكان" في غزة بالدوحة

توّج فيلم “صوت هند رجب” بجائزة أفضل فيلم روائي بمسابقة أجيال، بمهرجان الدوحة السينمائي، وتشارك كل من مجد عيد ونادر عبد الحي بطلي فيلم “كان ياما كان في غزة” جائزة أفضل أداء.



“صوت هند رجب” كان قد تم عرضه في ختام الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أتيح في اليوم التالي للجمهور مجانا، وتوج مجدي عيد أيضا بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “كان يا مكان في غزة” والذي عرض بالمسابقة الدولية للمرة الأولى في المنطقة العربية.



كان ياما كان في غزة

كان ياما كان في غزة من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وبطولة نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد. مدير تصوير الفيلم كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث فاز بثلاث جوائز هم أفضل فيلم عربي طويل، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر.



تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.



صوت هند رجب

صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.



اختتم الفيلم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة.



وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.