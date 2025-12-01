قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حزب المصريين: افتتاح الرئيس السيسي لمعرض إيديكس 2025 رسالة قوية مُتعددة الأبعاد

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025" يُمثل رسالة قوية متعددة الأبعاد، ويؤكد على مكانة مصر المتصاعدة كقوة إقليمية محورية ومركز صناعي دفاعي.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن رعاية الرئيس السيسي للحدث بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تمنح المعرض ثقلًا سياسيًا وعسكريًا لا يضاهى، وهذا يؤكد على أن تطوير القدرات الدفاعية والأمنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا في مجال التسليح، هو أولوية قصوى للقيادة السياسية، موضحًا أن نجاح مصر في ترسيخ "إيديكس" كمعرض يُعقد كل عامين، ووصوله إلى دورته الرابعة، يؤكد تحقيق الرؤية التي انطلقت عام 2018 لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية، وهذا إنجاز دبلوماسي وصناعي يخدم الأمن القومي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن المعرض ليس مجرد سوق للأسلحة، بل هو منصة متخصصة تعرض أحدث التقنيات والحلول في المجالات الدفاعية الثلاثة: البرية، والبحرية، والجوية، وهذا يعكس حرص مصر على مواكبة التطور التكنولوجي العسكري العالمي والاستفادة منه، مشيرًا إلى أن قدرة المعرض على استقطاب قادة عسكريين، ومسؤولين حكوميين، ووفودًا دولية رسمية، وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، تجعله فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات الدفاعية، وعرض المنتج المصري أمام المشترين الدوليين.

ولفت إلى أن تنظيم المعرض بالتعاون والدعم الكامل بين هيئة التسليح، ووزارة الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق هدف وطني واحد، وهو تعزيز قوة مصر الدفاعية والاقتصادية.

وأكد أن معرض إيديكس 2025 تحت رعاية الرئيس السيسي يُمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية والدفاعية المصرية، ويؤكد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنها القومي وتعميق بصمتها في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي إيديكس 2025 القائد الأعلى للقوات المسلحة

