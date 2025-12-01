مكتبة الإسكندرية تهنئ الرئيس السيسي بـ جائزة شجرة الزيتون للسلام

تتقدم مكتبة الإسكندرية باسم الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بمناسبة منحه جائزة "شجرة الزيتون للسلام"، من قبل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

جاء القرار بإجماع آراء جميع أعضائها الذين يمثلون 43 دولة أوروبية وعربية ومتوسطية، وذلك تقديرًا لدوره في وقف الحرب على قطاع غزة وجهوده المتواصلة من أجل إحلال السلام.



وأكد زايد أن هذه الجائزة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهود الرئيس المكثفة لوقف العدوان على غزة والتأكيد على حقوق الفلسطينيين التاريخية.

كما تؤكد الجائزة أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق السلام في المنطقة.

