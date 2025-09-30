محمد منير يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف المطرب محمد منير، أسباب استمراره في حالة الوهج والنشاط الفني، قائلاً:"سر استمرار الوهج والنشاط هو أن الغناء أجمل مهنة في التاريخ، وأنا أتنفس الغناء، ولا أستطيع أن أعيش من دونه، ودائمًا أقول: ليس لدي مطرب مفضل، لكن لديّ أغنية مفضلة، سواء غنيتها أنا أو غناها أحد الزملاء."



وأضاف منير، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" في معرض تعليقه على تطورات حالته الصحية : "في ظل السوشيال ميديا، أصبحت هناك حالة من سوء الكلام تنتشر، وأصبح البعض يقول ما يريد. ليس كل الناس تطلق الشائعات، وهناك الكثيرون ممن يتمنون لي الشفاء والحب."

وتابع: "كلما سافرت إلى دولة أوروبية أنتهز الفرصة لإجراء الفحوصات، خاصة أننا نكبر في السن، ومع التقدم في العمر أصبحت هذه عادة. أنا ليس لي نقطة دم واحدة في أي مستشفى من مستشفيات مصر، ودائمًا قبل أي سفر أسافر بمدة كافية أجري التحاليل والفحوصات للاطمئنان."

وأردف : "لكن ما يحدث أن تنتقل تلك المعلومات للسوشيال ميديا، فيُقال إنني مريض أو أتمارض. العمر يمر، وكل فترة عمرية لها ظروفها، وعمري الآن ليس كما كان في السابق."

وأردف: "كل فترة تمر في حياتي بتهزم صحيا – لو جاز التعبير – وبالتالي أحتاج لفترة أن اتحرر صحيا ، وأتواصل خلالها مع نفسي."