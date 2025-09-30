قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
محمد منير يكشف آخر تطورات حالته الصحية

هاني حسين

كشف المطرب محمد منير، أسباب استمراره في حالة الوهج والنشاط الفني، قائلاً:"سر استمرار الوهج والنشاط هو أن الغناء أجمل مهنة في التاريخ، وأنا أتنفس الغناء، ولا أستطيع أن أعيش من دونه، ودائمًا أقول: ليس لدي مطرب مفضل، لكن لديّ أغنية مفضلة، سواء غنيتها أنا أو غناها أحد الزملاء."


وأضاف منير، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" في معرض تعليقه على تطورات حالته الصحية : "في ظل السوشيال ميديا، أصبحت هناك حالة من سوء الكلام تنتشر، وأصبح البعض يقول ما يريد. ليس كل الناس تطلق الشائعات، وهناك الكثيرون ممن يتمنون لي الشفاء والحب."

وتابع: "كلما سافرت إلى دولة أوروبية أنتهز الفرصة لإجراء الفحوصات، خاصة أننا نكبر في السن، ومع التقدم في العمر أصبحت هذه عادة. أنا ليس لي نقطة دم واحدة في أي مستشفى من مستشفيات مصر، ودائمًا قبل أي سفر أسافر  بمدة كافية أجري التحاليل والفحوصات للاطمئنان."

وأردف : "لكن ما يحدث أن تنتقل تلك المعلومات للسوشيال ميديا، فيُقال إنني مريض أو أتمارض. العمر يمر، وكل فترة عمرية لها ظروفها، وعمري الآن ليس كما كان في السابق."

وأردف: "كل فترة تمر في حياتي بتهزم صحيا  – لو جاز التعبير – وبالتالي أحتاج لفترة أن اتحرر صحيا ، وأتواصل خلالها مع نفسي."

