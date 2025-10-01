العرابي: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة إعادة تغليف لصفقة القرن.. والتفاصيل تهدد بتعقيد المفاوضات

اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة لا تمثل تحولًا حقيقيًا في الرؤية الأمريكية، بل تُعد "إعادة تغليف" لأفكار سابقة طُرحت في إطار ما عُرف بـ"صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعيد طرح السياسات القديمة في قوالب جديدة تواكب المستجدات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن مقترح تشكيل مجلس سلام دولي يضم شخصيات مثل توني بلير يعكس استمرار نفس النهج الذي اتبعه ترامب خلال ولايته الأولى، معتبرًا أن "الهدف ما زال ثابتًا، وإن تغيرت الأدوات والأساليب".

وأوضح العرابي أن الخطة الأمريكية تتضمن 21 بندًا، لكل منها تعقيداته ومتطلباته الخاصة، وهو ما يشبه، بحسب تعبيره، "صياغة دستور جديد لغزة"، محذرًا من أن طول فترة التفاوض قد يستخدم كوسيلة للمماطلة واستنزاف الوقت، وهو أسلوب اعتادت إسرائيل على توظيفه تاريخيًا مع استمرار فرض أمر واقع على الأرض.

وفي ما يخص البند المتعلق بالإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وصف العرابي هذا الشرط بأنه "غير واقعي"، مشيرًا إلى أن بعض الرهائن قد يكونون موزعين في أماكن غير معلومة أو لقوا حتفهم، ما يجعل الالتزام الزمني المقترح صعب التحقيق. ورجّح في المقابل أن تُبدي الولايات المتحدة وإسرائيل مرونة في هذا البند تحديدًا إذا أعلنت حركة حماس قبولًا مبدئيًا بالخطة، مع تعديل محتمل للجدول الزمني.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن نجاح أي مبادرة سياسية في المرحلة الراهنة سيظل مرهونًا بالتفاصيل الدقيقة التي تتطلب مفاوضات طويلة وشاقة، مشددًا على أن رد فعل حركة حماس سيكون عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار التطورات السياسية المقبلة.