قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العرابي: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة إعادة تغليف لصفقة القرن.. والتفاصيل تهدد بتعقيد المفاوضات

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة لا تمثل تحولًا حقيقيًا في الرؤية الأمريكية، بل تُعد "إعادة تغليف" لأفكار سابقة طُرحت في إطار ما عُرف بـ"صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعيد طرح السياسات القديمة في قوالب جديدة تواكب المستجدات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن مقترح تشكيل مجلس سلام دولي يضم شخصيات مثل توني بلير يعكس استمرار نفس النهج الذي اتبعه ترامب خلال ولايته الأولى، معتبرًا أن "الهدف ما زال ثابتًا، وإن تغيرت الأدوات والأساليب".

وأوضح العرابي أن الخطة الأمريكية تتضمن 21 بندًا، لكل منها تعقيداته ومتطلباته الخاصة، وهو ما يشبه، بحسب تعبيره، "صياغة دستور جديد لغزة"، محذرًا من أن طول فترة التفاوض قد يستخدم كوسيلة للمماطلة واستنزاف الوقت، وهو أسلوب اعتادت إسرائيل على توظيفه تاريخيًا مع استمرار فرض أمر واقع على الأرض.

وفي ما يخص البند المتعلق بالإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وصف العرابي هذا الشرط بأنه "غير واقعي"، مشيرًا إلى أن بعض الرهائن قد يكونون موزعين في أماكن غير معلومة أو لقوا حتفهم، ما يجعل الالتزام الزمني المقترح صعب التحقيق. ورجّح في المقابل أن تُبدي الولايات المتحدة وإسرائيل مرونة في هذا البند تحديدًا إذا أعلنت حركة حماس قبولًا مبدئيًا بالخطة، مع تعديل محتمل للجدول الزمني.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن نجاح أي مبادرة سياسية في المرحلة الراهنة سيظل مرهونًا بالتفاصيل الدقيقة التي تتطلب مفاوضات طويلة وشاقة، مشددًا على أن رد فعل حركة حماس سيكون عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار التطورات السياسية المقبلة.

دونالد ترامب غزة ترامب الرؤية الأمريكية صفقة القرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

دولاراً

تسارع وتيرة إصدارات السندات الدولارية في المنطقة وسط طلب قوي

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد