عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محمد مهران: خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية تحت غطاء “السلام"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

تثير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة جدلاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تحمله من بنود واشتراطات اعتبرها كثير من المراقبين انحيازاً واضحاً لإسرائيل وتجاهلاً تاماً للحقوق الفلسطينية المشروعة.

 فبينما تقدم الخطة في ثوب دبلوماسي يرفع شعار “السلام”، يرى خبراء القانون والسياسة أنها تأتي امتداداً للانحياز الأمريكي التاريخي وتندرج في إطار محاولات تكريس المكاسب الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.

محمد مهران: خطة ترامب مشروع لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة لوقف الحرب في غزة تمثل مشروعا متكاملا لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس المكاسب الإسرائيلية تحت غطاء دبلوماسي زائف.

وأوضح الدكتور مهران إن الفحص القانوني الدقيق لبنود الخطة يكشف بوضوح أنها تخدم المصالح الإسرائيلية بنسبة مائة بالمائة دون أي اعتبار حقيقي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وبين أن الخطة تتجاهل بشكل كامل قرارات الشرعية الدولية ولا تتضمن أي إشارة لإنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية مستقلة أو حق العودة أو أي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن البنود المتعلقة بنزع السلاح من غزة وفرض حكومة تكنوقراطية غير سياسية وخروج قيادات حماس من القطاع كلها تهدف لتحقيق ما فشلت إسرائيل في تحقيقه عسكريا على مدى أكثر من عام من العدوان الوحشي.

ولفت مهران إلى أن هذه الشروط تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار قيادته السياسية وفقا للقانون الدولي.

وحذر أستاذ القانون من أن الخطة تفتقر تماما للضمانات الدولية الملزمة التي تكفل تنفيذها بشكل عادل مؤكدا أن غياب آليات الرقابة الدولية والجداول الزمنية المحددة والعقوبات على عدم الالتزام يجعلها عرضة للتلاعب الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن التجربة التاريخية تؤكد أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات دولية دون ضغط حقيقي وآليات إنفاذ صارمة.

وأكد أن الخطة تعكس الانحياز الأمريكي التاريخي لإسرائيل وتكشف عجز واشنطن عن لعب دور الوسيط النزيه، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي العسكري والسياسي والمالي المطلق لإسرائيل طوال فترة العدوان يجعل من المستحيل اعتبار أي مقترح أمريكي محايدا أو عادلا.

وحول قدرة الخطة على تحقيق نتائج ملموسة أكد الدكتور مهران أنها محكومة بالفشل لأنها تتجاهل الأسباب الجذرية للصراع وتحاول فرض حلول أمنية مؤقتة بدلا من معالجة القضايا السياسية والقانونية الأساسية، مؤكدا أن أي خطة لا تتضمن إنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها واحترام حقوق الشعب الفلسطيني ستكون مجرد هدنة مؤقتة تمهد لجولات عنف قادمة.

ونوه إلي أن السلام الحقيقي يتطلب عدالة حقيقية وليس استسلاما فلسطينيا لمطالب إسرائيلية مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق أفضل من هذه الخطة المجحفة.
 

غزة القضية الفلسطينية المصالح الإسرائيلية الحرب في غزة دونالد ترامب

