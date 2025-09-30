الخارجية الروسية تعلق على خطة ترامب بشأن غزة: أي مبادرة لوقف النار تستحق الدعم

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، على خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددة على أن موسكو تنطلق من مبدأ دعم أي مبادرات تهدف إلى وقف إطلاق النار، باعتبارها خطوة أولى نحو حل شامل للصراع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "نعتبر أن أي مبادرات تهدف إلى وقف إطلاق النار تستحق الدعم، شريطة أن تمهد الطريق لاستئناف حوار بناء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأكدت زاخاروفا أن "من المهم أن يمهد التنفيذ الناجح والسلس للخطة الطريق لاستئناف حوار سياسي شامل بين الطرفين، يستند إلى الأسس القانونية الدولية المعروفة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية".

وأضافت: "نشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وتأتي التصريحات الروسية في أعقاب الكشف عن بنود خطة ترامب الجديدة، والتي تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وإعادة إعمار البنية التحتية والمستشفيات في غزة بدعم دولي، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية تدير القطاع بشكل مؤقت، عبر "لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية" تضم خبراء فلسطينيين ودوليين، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وعدد من القادة الدوليين، مع نشر قوة دولية لضمان الاستقرار ونزع سلاح حركة حماس والفصائل.