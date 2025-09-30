قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدرس إرسال قوات إلى غزة ضمن خطة سلام طرحتها إدارة ترامب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني، إسحاق دار، يوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس خيار إرسال قوات للمشاركة في قوة سلام خاصة في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وأوضح دار أن القرار النهائي بهذا الشأن ستتخذه القيادة الباكستانية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الفلسطينية ستتولى مهام حفظ النظام داخل القطاع.

جاء هذا التطور في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية ثماني دول إسلامية، هي: مصر، باكستان، السعودية، الإمارات، إندونيسيا، تركيا، قطر، والأردن، حيث أعربوا عن دعمهم لخطة ترامب ودعوا إلى تواصل بنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لتنفيذها.

وتتضمن الخطة، المؤلفة من 20 نقطة، وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نزع سلاح حركة حماس، وإعادة إعمار غزة بدعم دولي. وقد تم مناقشة الخطة خلال لقاء جمع ترامب بعدد من القادة المسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك.

وقال دار في مؤتمر صحفي إن الخطة تنص على تشكيل قوة سلام خاصة بفلسطين، موضحًا أن باكستان ستقرر قريبًا ما إذا كانت ستشارك فيها، بينما أعلنت إندونيسيا بالفعل نيتها إرسال 20 ألف جندي لهذا الغرض.

وأشار إلى أن هذه القوة ستكون مختلفة عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ سيتم تشكيلها خصيصًا لغزة، مع تسجيل ترتيباتها لدى الأمم المتحدة. وأضاف: "القوة ستتولى الأمن الخارجي، بينما تتكفل الشرطة والأجهزة الفلسطينية بحفظ الأمن الداخلي".

وأكد نائب رئيس الوزراء أن معظم الدول الإسلامية، إلى جانب السلطة الفلسطينية، رحبت بالخطة، رغم اعتراض "فئة معينة" داخل باكستان لأسباب سياسية، متسائلًا: "هل يريد المنتقدون استمرار سفك الدماء؟ لقد قُتل أكثر من 64 ألف شخص في فلسطين".

وأشار دار إلى أن الخطة تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة لإدارة غزة، تحت إشراف هيئة دولية يشارك فيها فلسطينيون بشكل رئيسي.

وعند سؤاله عن موقف حركة حماس، قال دار إن خمس دول تعتقد أن الحركة ستوافق على الخطة، خاصة الدولة التي تستضيف محادثاتها منذ فترة، مضيفًا: "علينا أن نثق في تأكيداتهم".

ونفى دار وجود أي تعامل مباشر بين باكستان وإسرائيل، مؤكدًا أن "التواصل تم مع الولايات المتحدة، وهي من تعاملت مع إسرائيل".

وأوضح أن البيان المشترك الصادر عن الدول الثماني أكد التزامهم بالتعامل الإيجابي والبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لتحقيق السلام وضمان استقرار المنطقة.

وذكر دار أن الوفد الباكستاني، إلى جانب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، عمل بالتنسيق مع دول متوافقة في الرؤية لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع ترامب هدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وضمان دخول المساعدات، ووقف التهجير، وتأمين عودة النازحين، والتخطيط لإعادة إعمار القطاع، ووقف محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب طلب من فريقه التعاون مع وزراء خارجية الدول الإسلامية الثماني لإعداد خطة عملية، وبعد استلام الوثيقة المكونة من 20 نقطة، عقدت سلسلة من الاجتماعات التشاورية بين الوزراء لصياغة ملاحظاتهم وتسليمها إلى الجانب الأمريكي.

وأكد دار في ختام حديثه أن البيان المشترك الذي رحب بخطة السلام أُعد بقيادة وزير الخارجية السعودي، وتمت فيه مراعاة التعديلات التي اقترحتها باكستان.

باكستان نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار قوة سلام خاصة قطاع غزة باكستان وخطة ترامب باكستان وقطاع غزة باكستان وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد