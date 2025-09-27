باكستان وماليزيا تتعهدان بتعزيز الشراكة الثنائية بينهما

تعهد نائب رئيس الوزراء الباكستاني محمد إسحاق دار ، ووزير الخارجية الماليزي محمد حسن ، بتعزيز الشراكة الثنائية في العديد من المحافل.

وذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اجتماع الجانبين على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واتفق الوزيران على مراجعة الأجندة الاقتصادية المشتركة والقضايا العالمية الراهنة في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) مطلع الشهر المقبل.

