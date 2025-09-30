باكستان: حل الدولتين أمر أساسي لضمان السلام الدائم في الشرق الأوسط

أكد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، أن تنفيذ مقترح حل الدولتين هو أمر أساسي لضمان السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، مرحبا بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

و تابع شريف أن "السلام الدائم بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي في المنطقة"، معربا عن اعتقاده أن ترامب "مستعد تماما لتقديم كافة المساعدة من أجل جعل هذا التفاهم المهم والعاجل حقيقة واقعة"،و ذلك بحسب منشور عبر منصة إكس.

ونوه رئيس الوزراء الباكستاني، بجهود الرئيس الأمريكي والدور الحيوي الذي يقوم به مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، لإنهاء الحرب في غزة.