باكستان.. 8 قتـ.لى وعشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة

أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة العشرات، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر القوات شبه العسكرية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ووقع الانفجار القوي خارج مقر قوات حرس الحدود على طريق «زرغون» وسط المدينة، ما تسبب بأضرار جسيمة وسمع دويه من مسافات بعيدة، وفق ما أفاد به شهود عيان. وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بينما تولت فرق الإنقاذ نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، حاول اختراق الحواجز الأمنية عند مدخل المقر، إلا أن قوات الأمن تصدت له، ما أجبره على تفجير المركبة قبل دخول المبنى.

وأفاد وزير الصحة في الإقليم، باخات كاكار، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب الإصابات الحرجة، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات كويتا لاستيعاب المصابين.

حتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن السلطات ترجح تورط جماعات انفصالية تنشط في الإقليم، وعلى رأسها "جيش تحرير بلوشستان"، المصنف كمنظمة محظورة، والذي لطالما استهدف القوات الأمنية والمدنيين في المنطقة في إطار سعيه للانفصال عن الحكومة المركزية.