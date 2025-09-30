42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة عن وصول 42 شهيدا و190 مصابا لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,097 شهيدًا و 168,536 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م بحسب البيان الفلسطيني.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,229 شهيدًا و56,495 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 56 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,576 شهيدًا وأكثر من 18,873 إصابة.

وبلغ أيضا اجمالي ما سجّلته وزارة الصحة في قطاع غزة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 453 شهيدًا، من بينهم 150 طفلا.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 175 حالة وفاة من بينهم 35 طفلا حتى تاريخه بحسب صحة غزة .