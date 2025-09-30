أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة

علق الإعلامي شريف عامر، على هزيمة نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت أمس، قائلاً: "والله الإعلامي عمرو أديب بيصعب عليّا، وبيقول كل مرة مش ببقى إجازة وأن الماتش قبل البرنامج على طول، وبيكون واضح تأثير خسارة الزمالك على عمرو أديب المعروف بانتمائه وتشجيعه الكبير للفريق الأبيض كبير جدًا.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه فور خروجه من التصوير أمس كان الجميع يتابع المباراة، مضيفًا: "بدأت في مشاهدة الفيديوهات، وبعد ما شوفت مباراة الزمالك مع الأهلي بقيت متعاطف جدًا مع عمرو أديب، المشجع الكبير لنادي الزمالك".

وتابع: "عمرو أديب أكتر زملكاوي بقلبه ومشاعره.. والموضوع بيكون صعب بعد خسارة أي ماتش"، مؤكدًا أن مشاعر الانتماء الكروي أحيانًا تكون مؤلمة على جماهير الأندية، خاصة في مباريات القمة.

