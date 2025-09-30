ناقد رياضي: هزيمة الزمالك بمباراة القمة فجرت أزمة داخلية وتَرقُب لمصير فيريرا

أكد الناقد الرياضي محمد يحيى، أن نادي الزمالك يعيش حالة من التوتر الشديد عقب خسارته مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل القلعة البيضاء مشحونة وأن كل الأنظار تتجه الآن نحو مصير المدير الفني يانيك فيريرا، أن الهزيمة أعادت الثقة لجماهير الأهلي، لكنها في الوقت نفسه فجّرت أزمة داخل الزمالك، حيث تعالت الأصوات المطالبة برحيل فيريرا، بينما فضّل مجلس الإدارة التحلي بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية.

وأشار محمد يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن مجلس إدارة الزمالك كان قد دعا لاجتماع عاجل اليوم، إلا أنه تم إلغاؤه بشكل متعمّد لتجنّب اتخاذ قرار سريع بشأن مصير المدرب البرتغالي، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في التريث.

وأضاف محمد يحيى، أن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة يوم السبت المقبل ستكون حاسمة، إذ قد تحدد بشكل كبير بقاء فيريرا أو رحيله عن منصبه، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال الساعات القادمة، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد على أن الكلمة الفصل بشأن مستقبل المدير الفني قد تكون بيد جون إدوارد، الذي يُتوقع أن يكون له رأي مؤثر في تحديد مصير الجهاز الفني، موضحًا أن مصير فيريرا لن يُحسم قبل مباراة غزل المحلة، وأن أي تغييرات داخل الزمالك مرتبطة بنتيجة هذا اللقاء المرتقب.