إبراهيم عبد الجواد: هناك انقسام داخل النادي الزمالك بسبب فيريرا

كشف الاعلامي ابراهيم عبد الجواد عن وجود انقسام داخل النادي الزمالك حول بقاء يانيك فيريرا في الفريق

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ إبراهيم عبدالجواد: هناك انقسام داخل إدارة الزمالك فيما يخص الإبقاء على يانيك فيريرا.. البعض يريد رحيله فورًا والآخر يرى ضرورة الانتظار حتى فترة التوقف الدولي للتفكير بشكل أفضل ".



وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة