رئيس جامعة قنا يفتتح المجزر الآلي للدواجن ومشتل نباتات الزينة بالجامعة

افتتح رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، المجزر الآلي للدواجن بالجامعة، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وطروب طلبه أمين الجامعة، وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الجامعية.



وتم تجهيز المجزر الآلي وفقًا لأحدث النظم الفنية والصحية، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، إلى جانب افتتاح منفذ بيع منتجات المجزر، الذي يضم مجموعة متنوعة من منتجات الدواجن، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطيور الداجنة، وذلك لتلبية احتياجات منتسبي الجامعة والمجتمع المحلي بأسعار مناسبة وجودة عالية.



كما افتتح الدكتور أحمد عكاوي مشتل نباتات الزينة والتزيين الداخلي، والذي يضم العديد من نباتات الزينة المختلفة، فضلًا عن مجموعة متميزة من النباتات العطرية والطبية، ويهدف المشتل إلى دعم جهود التجميل داخل الحرم الجامعي، وتوفير احتياجات الكليات والإدارات من النباتات، إلى جانب إتاحة منتجاته للجمهور، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة.



وأكد رئيس جامعة قنا أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة منتجة، تسهم في توفير منتجات وخدمات تخدم المجتمع، وتحقق عائدًا اقتصاديًا يساعد في دعم العملية التعليمية والبحثية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، والاستمرار في تطوير المشروعات الإنتاجية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

